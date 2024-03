Samantha Batallanos critica a Maicelo por su grotesco show : "Me avergüenzo de haber estado con él"

06/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samantha Batallanos criticó las escenas subidas de tono protagonizadas por su expareja Jonathan Maicelo, asegurando que es "una pena que siga con la violencia contra la mujer", y que una vez más confirma estar arrepentida y avergonzada de haber estado con él.

¡Arrepentida de su amor!

La modelo peruana fue interceptada por los 'urracos' del programa 'Magaly TV: La Firme' para saber qué opinaba al respecto de la última polémica que mostraba al boxeador bailando semidesnudo de forma obscena con diferentes mujeres en la discoteca Harlen de Ate Vitarte, como parte de un 'show' y que fue duramente criticado no solo por sus seguidores sino también por el mismo administrador del establecimiento.

"Siempre he estado muy equivocada con él. Qué pena con estas fulanas. La falta de respeto total hacia la mujer, que las tome así de esa manera. Las imágenes son muy desagradables", expresó Batallanos recordando el mal momento que vivió y que la llevó a tomar la decisión de presentar una denuncia contra Maicelo en una comisaría de San Isidro el año pasado.

También reiteró sentir vergüenza ajena por él y que es una pena que siga cometiendo actos que "denigran y dejan mal vistas a las mujeres", siendo una figura pública tan polémica. Asimismo, indicó que "con ella al menos se controlaba", pero al parecer ahora que está soltero ha dado a conocer "su verdadera cara" ante las cámaras y debería pedir ayuda psicológica.

No quiere saber más de él

"Cuando estaba conmigo se controlaba y ahora ha dado rienda suelta a quien verdaderamente es. De verdad qué vergüenza ajena haber estado con esta persona. Hay, definitivamente, algo psicológico que no está bien en él. Hay algún tipo de terapia que debería tomar, porque no es normal lo que he visto, seguir con la violencia contra la mujer. ¿Qué es lo que quiere? ¿Denigrarnos sexualmente? No quiero que me relacionen más con mi ex, qué vergüenza", expresó Samantha totalmente indignada.

Con ello, esta no sería la primera vez que la modelo se ve arrepentida de haber tenido una relación con Maicelo, ya que en sus últimas entrevistas reveló haber "estado cegada de amor" y que no vio las señales de violencia que poco a poco ganaban gran intensidad con el pasar del tiempo, especialmente por los celos del deportista.

"Yo creo que estaba cegada por amor, me enamoré hasta el punto que empecé a normalizar los tratos de violencia verbal, porque todo empezó así. En mi afán de no perderlo, empecé a perdonarlo y excusarlo", dijo en un inicio.

¿Qué pasó con Maicelo?

Según el administrador de 'Harlen', Maicelo fue contratado con un pago de 3000 soles para una presentación de 45 minutos, pero solo permaneció en el escenario durante 15 minutos y utilizó un lenguaje inapropiado acompañado de escenas grotescas hacia una joven que subió al escenario.

"Ha sido horroroso, creo que nos hemos sentido estafados porque solamente duró 15 minutos. (...) Se puso a bailar porque se supone que a él se le contrata aunque sea para que lleve unos guantes de box, disimule, vino a pedir un whisky, se vino ahí a tomar, se puso como si fuera un stripper, se sacó el polo, sacó dos chicas, así no era el trato", comentó.

De esta manera, tras la difusión del grotesco show que realizó Jonathan Maicelo en Ate Vitarte, su expareja Samantha Batallanos no dudó en criticarlo y asegurar estar muy avergonzada de haber salido con él y espera que de ahora en adelante ya no lo vinculen más tras considerarlo como "una persona psicológicamente inestable".