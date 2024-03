¡Atención! Brenda Zambrano amenaza a Guty Carrera con declarar a favor de Alejandra Baigorria

13/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Sigue la polémica! Brenda Zambrano y Guty Carrera están nuevamente enfrentados. Tras las declaraciones que emitió la mexicana sobre el participante de 'La Casa De Los Famosos', el afamado 'Potro', le advirtió que la demandaría si seguía hablando de él y levantándole calumnias. Sin embargo, la modelo no se sintió amedrentada y le lanzó tremenda amenaza.

Como se recuerda, el exchico reality fue denunciado de violencia psicológica por Alejandra Baigorria, por ello, Zambrano no dejó pasar por alto este detalle y le advirtió que podría viajar hasta Perú para declarar a favor de la empresaria.

Brenda Zambrano amenaza a Guty Carrera

Recientemente, Guty Carrera dijo en 'La Casa De Los Famosos' que podría demandar a Brenda Zambrano si continuaba hablando de él y manchando su imagen. "Una mujer me denunció y se probó después de 4 años y yo la tengo denunciada. La actual, si sigue hablando, se le va a denunciar. Dicen cosas porque se cuelgan de lo anterior. Esta gente sin educación vive del chisme", dijo Guty Carrera en LCDLF, desatando la ira de la mexicana.

La ex del modelo no dudó en responderle a través de sus redes sociales. "Ay, ese Guty. ¡Estoy por agarrar un vuelo a Lima, Perú, y declarar a favor de su ex! Porque es un abusivo de m...", escribió Brenda Zambrano en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter).

Fue víctima de violencia psicológica

Si bien descartó haber sido agredida físicamente por el modelo, Brenda Zambrano, confesó que sufrió maltrato psicológico y manipulación durante su relación.

"Violencia física nunca hubo, pero sí mucho daño psicológico y manipulación. Mis amigas y mi familia son testigos de eso" , agregó.

¿Le fue infiel?

Brenda Zambrano confesó que, antes de mudarse con Guty, tuvo curiosidad por revisar su celular y, al hacerlo, descubrió algunas conversaciones que le rompieron el corazón.

"Recuerdo que él tenía dos teléfonos, estaba haciendo su mudanza y dejó uno de sus teléfonos en la casa y no sé, algo me decía que busque. Él se pintaba como el hombre perfecto, aparte que traía este tema de Perú, se pintaba de que no tiene la culpa. Entonces, me identifiqué mucho con su historia, era el hombre perfecto para mí, abro el celular y empiezo a ver los chats y con Milady se mandaba mensajes candentes. No quiero juzgar, pero decía 'no puede ser', un día antes de irse a vivir conmigo", señaló.

Al parecer, el enfrentamiento entre Brenda Zambrano y Guty Carrera no tiene cuando acabar y esta vez podrían atravesar por un conflicto legal.