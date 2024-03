¡Le da la espalda! Nicola Porcella no ayudará a Guty en 'La Casa De Los Famosos': "No te voy a apoyar"

Nicola Porcella sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que no apoyará a Guty Carrera en 'La Casa de los Famosos', debido a que el modelo tuvo comentarios despectivos contra el reality mexicano. Como se recuerda, hace unas semanas, el popular 'Potro' recibió una serie de ataques afuera de las instalaciones donde se graba este programa.

Por ello, ante su baja aceptación y popularidad que ha tenido en el programa, hizo un llamado a su excompañero de 'Esto es Guerra' para que le de su apoyo y respaldo, durante su participación en este espacio. Pues Porcella, en su momento, fue el participante más querido de 'LCDLF' y gracias a su fanaticada, logró posicionarse en el segundo lugar de este concurso.

El actor explicó que no apoyará a Guty Carrera en 'La Casa De Los Famosos', debido a los comentarios despectivos que tuvo contra el reality, anteriormente. Por esta razón, fue claro con él y le aseguró que no tendría su ayuda.