¡Insólito!: Ministerio Público llegó a casa de Samahara Lobatón debido a calurosa pelea con Bryan Torres

08/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras la gigantesca polémica que se armó entre Samahara Lobatón y su novio, Bryan Torres, empleados del Ministerio Público estuvo en la residencia de la influencer, donde el funcionario fiscal esperó el recibimiento de la hija de Melissa Klug.

La mujer del momento estaba dentro de su hogar, sin embargo, no fue la persona que recibió los documentos debidos por lo sucedido en las calles, en donde persiguió, amenazó e insultó a su actual pareja.

Según la testigo del popular programa de espectáculos que sacó las imágenes, Samahara le reclamaba a Torres que era un maltratador y que la destrozaba psicológicamente, mientras que el hombre solo tuvo como reacción tratar de retroceder, pues ella trataba de acercársele.

"Ella le increpaba que no le iba a ver la cara y hace cuanto se había estado metiendo con la chica, tildándola de per**. A su vez, él retrocedía queriendo escapar de ella porque ella se le acercaba", mencionó.

La revelación clave de estas declaraciones, fue que la persona que compartió esta información, afirma que Lobatón hacía referencia a que estaba embarazada, y que estaba siendo maltratada físicamente en ese estado.

"Ella le decía: 'Estoy embarazada y aun así me pegas, mira lo que me has hecho, me has roto el dedo'", dijo.

Samahara Lobatón pidió ayuda amigo

Según contó el mejor amigo de Samahara Lobatón, Erick Farfán, en entrevista con 'Magaly TV, la firme', la misma noche que ella solicitó ayuda, le envío un taxi a la casa de Bryan Torres para que pueda recogerla. Sin embargo, nunca subió la movilidad.

"Yo recibí un llamado de auxilio de ella. Que Bryan le había pegado, la había agredido, ella me llamó llorando, estaba totalmente descontrolada. Me dijo 'Bryan me ha agredido, me ha jalado el cabello, me ha empujado' y que por favor vaya a auxiliarla a su casa de él", agregó Erick Farfán.

En otro momento de la conversación con Magaly Medina brindó más detalles sobre la denuncia que tiene contra el salsero, ya que ayer fue a rendir su manifestación ante la Fiscalía.

"Samahara me escribe un día que había terminado con Bryan, esta vez me pareció real porque Bryan publicó en su Instagram que ya no tenía nada que ver con ella", contó Erick Farfán.

De esta manera, una testigo narró lo que sucedió en el incidente entre Samahara Lobatón y Bryan Torres, que tras este acontecimiento, el Ministerio Público fue hasta la casa de la influencer a dejarle documentos formales.