Samahara pidió auxilio a su amigo tras agresión de Bryan Torres: "Me ha jalado el cabello, me pegó"

08/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta después de revelarse la violenta relación que lleva con Bryan Torres. Ante esto, su mejor amigo, Erick Farfán, reveló que el salsero agredió a la influencer y ella lo llamó suplicando auxilio.

En la más reciente emisión de 'Magaly TV, la firme', Erick se presentó con pruebas en mano (chats) contar lo que sucedió el pasado 25 de octubre de 2023, fecha en que la hija de Melissa Klug habría sido agredida por el cantante de 'Barrio Fino'.

"Bryan me pegó, no tengo con quien ir", se lee en la conversación de WhatsApp que Erick Farfán mostró a la producción de Magaly.

Samahara pide auxilio a su amigo

Según contó el joven de 23 años, la misma noche que Samahara solicitó ayuda, le envío un taxi a la casa de Bryan Torres para que pueda recogerla. Sin embargo, ella nunca subió la movilidad.

"Yo recibí un llamado de auxilio de ella. Que Bryan le había pegado, la había agredido, ella me llamó llorando, estaba totalmente descontrolada. Me dijo 'Bryan me ha agredido, me ha jalado el cabello, me ha empujado' y que por favor vaya a auxiliarla a su casa de él", agregó Erick Farfán.

Amigo se Samahara fue agredido por Bryan

En otro momento de la conversación con Magaly Medina brindó más detalles sobre la denuncia que tiene contra el salsero, ya que ayer fue a rendir su manifestación ante la Fiscalía.

"Samahara me escribe un día que había terminado con Bryan, esta vez me pareció real porque Bryan publicó en su Instagram que ya no tenía nada que ver con ella", contó Erick Farfán.

Según el amigo de Samahara, todo ocurrió cuando decidió salir a cenar con la hija Melissa Klug y grabó un video donde la trataba como la nueva soltera, cosa que no le agradó en absoluto a Bryan Torres, ya que lo buscó a las afuera de una discoteca en Miraflores para reclamarle.

"Me dice, 'ven contigo quiero hablar', me insultó, me amenazó, me dijo 'por qué tú publicas que mi mujer está soltera' y me tiró dos cachetadas", narró Erick.

Es así que, se ha destapado un nuevo escándalo después que el amigo de Samahara se presente en 'Magaly TV, la firme' para contar que en octubre del año pasado, la influencer lo llamó desesperada para contarle que Bryan Torres la había golpeado.