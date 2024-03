¿Por qué llegó a su fin? Ezio Oliva explica la razón por la cual acabó su amistad con Magaly Medina

El cantante Ezio Oliva ha generado revuelo recientemente al revelar detalles íntimos de su vida en una entrevista. En particular, mencionó su amistad con la conductora de televisión Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano.

Según Oliva, su vínculo amistoso se rompió debido a ciertos motivos que aún no han sido del todo claros. Esta declaración ha captado la atención del público y ha generado especulaciones sobre los posibles conflictos que llevaron a la ruptura de su amistad.

En una entrevista en el canal de YouTube de la periodista Verónica Linares, compartió detalles sobre momentos difíciles en su vida, como haber atravesado una etapa de bancarrota y tuvo que vender zapatillas para salir adelante. Sin embargo, también mencionó que el motivo exacto de la ruptura de su amistad con Magaly Medina no ha sido revelado completamente.

Estas declaraciones han generado interés en el público, ya que la relación amical entre Oliva y Medina era conocida en el ámbito mediático, y ahora la revelación de él ha abierto la puerta a especulaciones sobre lo que pudo haber causado la separación de estos dos personajes públicos.

Ezio Oliva mostró su confusión al tener que explicar el por qué se había roto esa amistad, pues realmente no sabe que pasó. Sintió que las cosas simplemente se enfriaron y que no hubo un motivo en especial para lograrlo.

"No sé que pasó con Magaly. (Éramos amigos) Completamente, ella fue a mi matrimonio. nos distanciamos, con Alfredo hemos cruzado un par de cosas, creo habérmela cruzado un par de veces la he saludado, pero no sé que pasó con Magaly porque no creo que haya algo en concreto y creo que cuando algo se enfría todo bien, no pasa nada", exclamó en un inicio.