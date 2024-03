¿Christian Thorsen estuvo en el set de 'Al Fondo Hay Sitio'?: Esto es lo que pasó

Christian Thorsen se ganó el cariño de todos sus seguidores por su recordada participación en 'Al Fondo Hay Sitio', por esta razón, en varias oportunidades, se le consultó al actor sobre un posible regreso a la serie. Como se recuerda, el afamado 'Platanazo' reveló que no salió de esta producción en buenos términos, por lo que descartó ser parte de una nueva temporada.

Sin embargo, esta vez, el artista nacional impactó a todas sus fans con una curiosa publicación que compartió, en redes sociales, las cuales despiertan la esperanza de verlo, nuevamente, en su papel de Raúl del Prado.

Recientemente, el actor brindó una entrevista a un medio local donde reveló que está de vuelta a la actuación. Indicó que hay dos producciones que tiene entre manos para este año, una de ellas es su regreso a la pantalla grande con la película 'Sube a mi nube', la cual está asada en el programa infantil Nubeluz. Asimismo, también volverá a las tablas con la obra 'El Principito'.

No obstante, a pesar de haber descartado, en más de una ocasión, su regreso a 'Al Fondo Hay Sitio', Christian Thorsen alborotó las redes al aparecer en una fotografía donde se muestra en el set de grabación, junto a la "Teresita" (Magdyel Ugaz), el "Félix" y "Charito".

Esta instantánea fue publicada por Mónica Sánchez y se viralizó en cuestión de minutos, puesto que muchos fans de la serie piensan que la visita del actor sería una señal de su retorno, ¿será cierto?

Christian Thorsen en el set de 'Al Fondo Hay Sitio'.

En la entrevista que brindó, Christian Thorsen contó que no está en sus planes regresar a 'Al Fondo Hay Sitio', debido a que su salida de América TV no fue en las mejores condiciones.