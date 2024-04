¡Insólito! Padres cobran alquiler a sus hijos de 6, 8 y 9 años: "Para que sepan a ser responsables"

07/04/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más polémicos y controversiales, como el compartido en TikTok, donde unos padres no dudan en cobrarle alquiler a sus hijos de tan solo 6, 8 y 9 años de edad, como una forma de enseñarles a ser responsables con sus finanzas.

Muchas personas no dudan en encontrar un método que los ayude a ahorrar y saber administrar correctamente su dinero para que más adelante puedan invertirlo y tener muchas más ganancias.

Enseñan a manejar sus 'finanzas'

En el material audiovisual, de solo 25 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Samantha Birds se encuentra rodeada de sus tres hijos y sentados frente a una mesa tratando de organizar sus cosas. Sin embargo, llamó la atención de sus seguidores al revelar el motivo de su reunión con sus pequeños.

Según la escena, Samantha revela que cada vez que inicia una semana, ella con su esposo les dan a sus pequeños seis dólares, los cuales deben administrar para pagar sus gastos personales, pero les cobran 1 dólar por el alquiler de su casa, 1 dólar por los alimentos y 1 dólar por los servicios públicos.

"Cada semana, los niños reciben un pago de 6 dólares. Esperamos que destinen un dólar por semana a sus gastos personales", dice la madre de los menores en el video que logró miles de interacciones y alrededor de 5.7 millones de reproducciones, en la famosa plataforma china.

Asimismo, la mujer indicó que con ello buscan que sus hijos desarrollen "sentido de responsabilidad y aprendan a administrar sus gastos ayudándoles a preparar finanzas personales desde tan corta edad.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar a los padres asegurando que con ello "les enseñan a solo darle importancia al dinero y no al tiempo familiar". Otros usuarios explicaron que los niños no deberían tener "tan grande responsabilidad ni preocupación financiera" y solo dedicarse a estudiar.

"¿Qué pasa si no pagan o no tienen suficiente? ¿Los echan y pasan hambre?", "no hay necesidad de esto. La escuela les enseñará todo lo que necesitan saber", "son demasiado jóvenes para esto. Lo más probable es que se obsesionen con el dinero y se sientan demasiado ansiosos por él", "tienen tiempo para crecer, déjalos ser niños", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo unos padres no dudaron en aplicar un peculiar y polémico método para que sus hijos de 6, 8 y 9 años, aprendan el valor del dinero y la importancia de ahorrar: ¡les cobran alquiler!