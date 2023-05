Jaime Bayly y la cruel experiencia que pasó con su padre cuando intentó suicidarse: "Me deseó suerte"

El periodista Jaime Bayly confesó que hace algunos años intentó suicidarse, pero lo que más le dolió fue que su padre no le tomó importancia en ese momento, pues le pidió que no lo llame en horas de madrugada y hasta le deseó suerte en su intento de suicidio.

Bayly habló de esto en una entrevista con un diario local, donde conversó con el periodista Luis Novaresio sobre varios temas, destacando la difícil relación que tuvo con su padre. Según el escritor, los maltratos constantes que recibió se debieron a su bisexualidad. Durante la entrevista, Bayly reveló una experiencia muy cruel que vivió cuando intentó quitarse la vida.

El escritor contó que en medio de la noche, drogado por la cocaína, llamó a su padre para despedirse, pues ya había tomado la fatal decisión de acabar con su vida.

"A las 3 o 4 de la mañana estaba tieso yo de tanta cocaína y entonces lo llamo, yo no sé por qué lo llamé, lo despierto y le digo papá, quiero decirte que me voy a matar esta noche, quiero despedirme de ti" , relató.

Sin embargo, en lugar de recibir apoyo, Bayly obtuvo todo lo contrario. Su padre, en ese momento de fragilidad, le causó aún más dolor al decirle que no lo llame a esa hora (en la madrugada) y hasta le deseó suerte.

"Me respondió: bueno, buena suerte, pero no me llames a esta hora, estoy durmiendo. Adiós", confesó Bayly.