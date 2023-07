Jaime Bayly fue intervenido por la Policía durante su visita en Perú: No había cometido infracción alguna

24/07/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El reconocido escritor y presentador televisivo Jaime Bayly fue detenido por la Policía durante su visita en Perú. Sin embargo, para sorpresa de muchos, la intervención no se debió a ninguna infracción cometida por el autor, sino que se trató de un encuentro amistoso con los agentes policiales.

¿Por qué intervinieron a Bayly?

Jaime Bayly se encuentra de vuelta en su país natal, Perú, para participar en la Feria Internacional del Libro, donde presentó su última novela titulada "Los genios". La obra literaria narra la intensa rivalidad entre dos grandes escritores, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez.

Durante su estancia en Lima, el afamado escritor peruano compartió una curiosa anécdota en su columna titulada "Pensé que ya nadie me leía".

Según relató Jaime Bayly, después de una firma de libros en la librería Crisol del Óvalo Gutiérrez, se encontraba regresando a su apartamento cuando fue sorprendido por la Policía Nacional, quienes lo detuvieron inesperadamente.

Sin embargo, la situación no era lo que parecía: los agentes policiales no tenían la intención de imponerle una multa o reprenderlo de alguna manera, sino que eran fanáticos del escritor y querían tomarse fotografías con él.

Entre risas, Jaime Bayly comentó: "Hacia las once de la noche, me esperan en el restaurante a tres cuadras de mi apartamento. Ya saben lo que voy a pedir: la carne de res tan suave que se deshace en la boca, acompañada de puré de papas y arroz (de nuevo arroz, qué bendición), y de postre, el limón de convento".

"Caminando a mi casa, me detiene la policía. No he cometido infracción alguna, no me imponen una multa, los agentes desean hacerse unas fotos conmigo. A la orden, oficiales, siempre a la orden", agregó.

Agradece a sus seguidores más jóvenes

Además de compartir esta divertida anécdota, Jaime Bayly aprovechó la oportunidad para agradecer a sus seguidores más jóvenes, quienes aún lo prefieren y lo han recibido con gran entusiasmo.

Su última novela ha sido todo un éxito de ventas, logrando vender miles de copias y alcanzando incluso ediciones piratas. El reconocido escritor se mostró emocionado al conocer que muchos de sus lectores jóvenes le atribuyen a alguna de sus obras el haberles mejorado la vida.

El peculiar encuentro entre Jaime Bayly y la Policía en Perú resultó ser una anécdota llena de sorpresas y buen humor. A pesar del inusual momento, el afamado escritor demostró su carisma al tomarse el episodio con total naturalidad y amabilidad hacia los agentes que lo abordaron.