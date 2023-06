Olenka Mejía se pronuncia tras demanda de Jefferson Farfán: "Saldré adelante por mi familia"

Olenka Mejía ha decidido hablar una vez más después de la demanda por difamación que le interpuso Jefferson Farfán. Esta vez se manifestó mediante redes sociales y agradeció a todas las personas que la han estado apoyando durante los últimos días, en los que incluyó a su familia y su abogado.

La expareja del hermano de Yahaira Plasencia tomó cuenta de Instagram para publicar un comunicado mediante historias, en las que tocó varios aspectos del complicado momento que está pasando.

Al inicio del comunicado, expresó su agradecimiento a todas las personas que la han apoyado en estos días.

Seguido de esto, escribió sobre su estado de salud y también tuvo unas palabras para su familia, por quienes dijo que saldrá adelante

"Hoy en día mi estado de salud No es favorable emocionalmente no me encuentro bien pero saldré adelante por mi familia que es lo más importante quiénes también me han brindado su apoyo", agregó.