'Loco' Vargas y Blanca Rodríguez celebran su aniversario dejando atrás a Tilsa Lozano

Años atrás, el exfutbolista, Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez atravesaron por una difícil situación en su matrimonio debido a una presunta infidelidad por parte del popular 'Loco' junto a Tilsa Lozano; sin embargo, esto parece haberse superado, pues acaban de cumplir 21 años de relación y sus fotos evidencian que están más unidos que nunca.

Lujosa cena

A través de sus redes sociales, la esposa del exjugador crema, dio a conocer a sus más de 180 mil seguidores sobre el importante y especial aniversario que celebró con su esposo, compartiendo imágenes exclusivas de lo que la lujosa cena a la que asistieron, tras reservar un espacio en un exclusivo restaurante de la capital.

Juan Manuel Vargas y Blanca Rodriguez de aniversario.

La instantánea que publicó Blanca Rodríguez junto a Vargas, fue musicalizada con el tema ''Te suelto'' de Sarai Rivera, el cual decía: "Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos, toma el control de mi vida, mi camino. Te suelto''.

Se muestran felices

Después de ello, la celebración continuó en su hogar, donde incluso tuvieron artistas invitados. Algunos de sus familiares estuvieron presentes en el acontecimiento, lo cual demuestra que el supuesto affaire que tuvo el 'Loco Vargas' con Tilsa Lozano quedó definitivamente en el pasado.

Imitador de José José animó el aniversario

Dentro de las imágenes inéditas del aniversario, se aprecia que al interior de su hogar, tuvieron una gran fiesta para conmemorar tan importante fecha, por lo cual decidieron invitar a un gran artista peruano.

En la reunión estuvo presente, Sandro Matos, quien es imitador del astro mexicano José José, por lo que se dedicó a cantarle diversos temas a la parejita.

"Fue tan poco y sin embargo, no me amabas (...) Sé que te quiero mucho", se le escuchaba cantar a Matos, por lo que la esposa de Vargas no pudo dejar de destacar su talento.

"El mejor en todos nuestros aniversarios", precisó en sus videos.

¿Qué pasó con Tilsa Lozano?

En el año 2012, Juan Manuel Vargas confirmó al programa 'Enemigos Públicos' que se encontraba separado de su esposa Blanca Rodríguez, en medio de los rumores que lo vinculaban con Tilsa Lozano. Sin embargo, meses después, la exconejita de Play Boy, expuso la relación clandestina que tuvieron en el programa de 'El valor de la verdad', afirmando que ambos estuvieron juntos por más de un año y medio, pero el exjugador nunca la oficializó.

A pesar de todos estos rumores, Blanca Rodríguez y Juan Manuel Vargas, acaban de hacer público que cumplieron 21 años de relación, lo cual confirma que cualquier situación que haya ocurrido y vinculado al exjugador con Tilsa Lozano, quedó en el ayer.