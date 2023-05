"¡Cómo es posible este suceso!": Muchacho es ampayado paseando a su cerdito en la calle como si fuera un perro

27/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

No solo nuestros peludos de cuatro patas pueden ser paseados una noche cualquiera. Esta vez un muchacho salió a la calle a pasear a su cerdito sin mayor reparo y fue troleado en Tik Tok.

Joven pasea a su cerdito

El clip viral titulado: "Lo veo y no lo creo, ¿es cierto esto?" le pertenece a la cuenta de Tik Tok @cristinapastor30. El viral nos muestra a un joven, de más de 25 años, saliendo a caminar por su cuadra al lado de su mascota, un carismático cerdito.

Las imágenes comienzan con un comentario viral del tiktoker que ha grabado ese video: "Dios mío, ¡cómo es posible este suceso!" . Es en ese momento que la cámara ampaya a un joven, de menos de treinta años, vestido con una polera azul con rayas blancas, un jean oscuro, más unas zapatillas oscuras, sostener una correa, pero lo particular es que, en esta ocasión, no se trataría de un perro sino de un cerdito.

El animalito, por su parte, se muestra muy feliz siendo llevado por su dueño en horas de la noche, por lo que parece ser el barrio de su amo. Tal cual, canino se pone a oler la pista varias veces y mueve la cola de un lado hacia otro en señal de aprobación.

Reacciones ante el video viral

Las imágenes difundidas por el usuario de Tik Tok cuentan con miles de reproducciones, 43.8 mil me encanta, 1 860 comentarios y 5 400 compartidos.

Como era de esperarse, se generó una ola de comentarios por parte de los cibernautas, muy graciosos por cierto que no dudaron en trolear al joven ampayado con su peculiar cerdito. "Yo viendo esto comiendo mi chicharrón a la caja china", "la comida va de paseo jaja", "me sacaron a pasear", "estás free para sacarte a pasear xd", "chanchijo", "pensé que era un bulldog", "ey, yo vivo por ahí xd, ese chanchito siempre pasa", "saldré con mi conejo a pasear xd", "mañana también saco a mi gallina", "voy a sacar a pasear a mi cuy", son algunos comentarios en el video viral compartido.

No solo se puede sacar a pasear a nuestros animales peludos, así lo demostró un muchacho limeño que con correa en mano no dudó en salir y pasear a su querido cerdito en horas de la noche. Su actitud no fue pasada por alto por las redes sociales desatando la risa y muchos troleos.