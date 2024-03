Jefferson Farfán: Este es el motivo por el que la 'Foquita' ocultó la existencia de su última hija

Jefferson Farfán reveló durante el estreno de su podcast 'Enfocados' que, hace un año y dos meses, tuvo una hija, de quien tomó la decisión de no hacer pública su identidad ¿Por qué?

En plena conversación con Paolo Guerrero y Roberto Guizalosa, la 'Foquita' se animó a hacer un paréntesis para confesar públicamente que tiene una última hija; sin embargo, precisó el verdadero motivo por el que tuvo que ocultar su existencia.

Según dijo, esto se debió a que no quiso exponer a su pequeña bebé, así como le pasó anteriormente a los hijos que tuvo con sus exparejas, Melissa Klug y Mercedes Carrasco.

"He tratado de mantenerlo en perfil bajo porque no he querido exponer a mi hija, como se expuesto en algunos momentos a mis hijos", afirmó el exfutbolista durante el primer capítulo de su podcast.