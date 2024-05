¡Sin pelos en la lengua! Érika Villalobos y su TREMENDO comentario sobre la novia de Aldo Miyashiro

23/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hace unos días, Érika Villalobos gritó su amor a los cuatro vientos por su nueva pareja y como era de esperarse, Aldo Miyashiro fue consultado al respecto. El conductor de TV, no tuvo reparos en darle los mejores deseos a la parejita.

Ahora, la actriz también aprovechó la oportunidad para referirse a la nueva novia del padre de sus hijos, quien oficializó su romance recientemente. La artista peruana sorprendió con sus declaraciones.

Érika Villalobos comenta sobre la novia de Aldo Miyashiro

La ex 'Torbellino' se mostró feliz y enamorada por su nueva etapa junto al empresario Erik Zapata, quien radica en Estados Unidos. Tras ello, dijo que también está contenta que el conductor de 'La banda del Chino' esté rehaciendo su vida amorosa.

"Bueno, mientras él sea feliz y ella también, muy bien. Mientras todos sean felices, todo bien" , sostuvo la actriz a un medio local en referencia a la relación entre Aldo y Gia Rosalino.

¿Qué dijo Aldo Miyashiro?

El afamado conductor de TV, Aldo Miyashiro, ha vuelto a estar en el ojo público después de que su expareja, Érika Villalobos, publicara fotografías de una visita que realizó a su actual novio, Erik Zapata.

Por esta razón, en medio de la presentación de su obra 'El Principito, el musical' en el Teatro Segura de Lima, el equipo de 'América Hoy' aprovechó para preguntarle a Miyashiro qué le deseaba a la nueva pareja de Villalobos.

El popular 'Chino' no tuvo inconveniente en responder y fue muy amable al expresar: "Felicidad absoluta, yo no tengo que dar ninguna bendición ni nada por el estilo" , agregando que no conoce personalmente a Erik Zapata.

No obstante, cuando se le cuestionó sobre su actual relación sentimental con Gia Rosalino, Miyashiro se mantuvo firme en su posición de mantener su vida privada en reserva. "Yo nunca he expuesto mis relaciones, ni con mis hijos ni con nadie", afirmó.

Miyashiro también mencionó el incidente de abril de 2022, cuando fue protagonista de un polémico 'ampay' con Fiorella Retiz, señalando que eso fue un momento pasado y que prefiere no referirse a él.

Como se mencionó, recientemente, Aldo Miyashiro oficializó su nueva relación sentimental con Gia Rosalino. Por ello, Érika Villalobos fue consultada al respecto y se mostró muy feliz por el buen momento que está atravesando el padre de sus hijos.