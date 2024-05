Samantha Batallanos recuerda con CARIÑO a Jonathan Maicelo: "Fue el hombre de mi vida"

La modelo Samantha Batallanos vuelve a causar polémica en la farándula nacional tras no dudar en asegurar que recuerda con gran cariño a Jonathan Maicelo, a pesar de los maltratos que denunció haber recibido por parte del boxeador en diciembre del 2023.

Durante una entrevista brindada a 'Café con la Chevez', Batallanos dio detalles ocultos sobre su vida privada, proyectos artísticos y cuáles son sus recientes actividades dentro de su carrera.

Sin embargo, lo que provocó el asombro de sus seguidores fue cuando reveló cómo fue su relación con el boxeador peruano, hasta el punto de considerarlo como el "hombre de su vida", a pesar de no ser el primero en conquistar su corazón.

Asimismo, recalcó que tras la denuncia que presentó en contra de Maicelo, él le pidió disculpas "al tomar conciencia" de los hechos que causaron la indignación de todos a nivel nacional. Incluso, la modelo indicó que actualmente se lleva bien con su expareja y que no ha sentido miedo por verlo en las últimas semanas o meses.

Samantha reiteró, que a pesar de haberlo perdonado emocionalmente, el proceso legal seguirá su curso: "Sí, claro, es un capítulo cerrado. Ya limamos asperezas, pero los procesos continúan. Todas esas emociones que tuve en diciembre ya se habían disipado y ya solo queda la dependencia emocional, hay muchas cosas que uno tiene que atender de manera psicológica, con tratamiento, me falta esa parte".

En medio de sus declaraciones, la modelo sorprendió al asegurar que considera a Maicelo como 'el amor de su vida' pese a que este la agredió al punto de dejarle el rostro con evidentes moretones. Explicó que debido al tiempo compartido y las experiencias que vivieron juntos, le fue muy complicado despegarse de él y decir que ya no estaba enamorada.

"Hemos vivido un año 24/7, yo no me podía despegar de él. Para mí fue el hombre de mi vida, me enamoró a tal magnitud que no me quería despegar de él y viceversa", expresó, dejando no solo asombrada a su entrevistadora sino a todos sus seguidores.