Hugo García sufre TERRIBLE accidente en competencia de ciclismo de montaña: "Qué tal reinició de Windows"

02/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hugo García, conocido deportista y participante del programa de televisión 'Esto es guerra', sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes de un accidente que vivió el sábado 1 de junio durante una competencia de ciclismo de montaña. Aunque el joven influencer resultó ileso, el incidente generó preocupación entre sus fanáticos.

El accidente de Hugo García

En el video compartido por Hugo García, se observa cómo perdió el equilibrio momentos antes de llegar a la meta, cayendo al suelo y golpeándose fuertemente. Afortunadamente, fue atendido de inmediato por los paramédicos presentes en el torneo.

Tras ser revisado, expresó su sorpresa por no haber sufrido ninguna fractura: "Suerte que no me he roto nada", afirmó. A pesar de su tranquilidad, sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo y le recomendaron mayor precaución para futuras competiciones.

¿Qué dijo Hugo García?

En su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 2 millones de seguidores, Hugo García compartió el video del accidente y agradeció a quienes lo ayudaron y estuvieron pendientes de su estado.

Además, recordó su logro como Campeón Nacional en la categoría E-bike Pro del 'Enduro Series Perú' a principios del 2023, agradeciendo a su familia, su pareja Alessia Rovegno, y sus auspiciadores por el apoyo recibido.

"Qué tal reinició de Windows el de ayer. Les dejo el video de la caída que tuve en el Eco Fest. Gracias a todos los que me ayudaron y estuvieron pendientes", escribió en su plataforma.

"Gracias a mi familia, a mi amor Alessia y a mi Nao que fueron la mejor barra todas las fechas, a Luca Melloni por prestarme su engreída para poder correr esta fecha, a toda la gente que me apoyó de una u otra manera y a mis auspiciadores que hicieron que esto sea posible gracias a su apoyo incondicional", detalló.

Tras su éxito deportivo, Hugo García recibió mensajes de felicitación de diversas personalidades, entre ellas la influencer Cinnamon Style, el presentador de televisión Gino Pesaressi, la modelo Carol Reali, el tatuador Stefano Alcántara y el piloto Mario Hart, quienes celebraron su destacada actuación en la competencia.

Su faceta como deportista

Hugo García, desde temprana edad, se inició en el ciclismo de montaña, una pasión que ahora es su deporte favorito. Según él, esta disciplina demanda concentración y un entrenamiento riguroso.

Recomienda a quienes deseen iniciarse en este deporte hacerlo de manera progresiva, empezando por circuitos cortos y siempre utilizando la protección necesaria.

Además del ciclismo de montaña, Hugo García es un apasionado de otros deportes extremos como el paracaidismo, la conducción de cuatrimotos, las carreras de autos, el surf y el snowboard, actividades que complementan su estilo de vida activo y arriesgado.

A pesar del susto que vivió en la competencia de ciclismo de montaña, Hugo García demostró su fortaleza y pasión por el deporte. Sus seguidores le brindaron apoyo y celebraron sus logros tanto en el ámbito deportivo como en su carrera mediática. Con su experiencia, recomienda precaución y entrenamiento constante para quienes deseen adentrarse en el mundo del ciclismo de montaña y otros deportes de aventura.