Jhazmín Gutarra rompe en llanto tras acusaciones de triple infidelidad a Dilbert Aguilar: "No soy perfecta"

Jhazmín Gutarra responde a los duros cuestionamientos en su contra luego de que salieran a la luz testimonios de tres hombres que afirman haber tenido un romance con ella mientras mantenía una relación con Dilbert Aguilar. La esposa del cantante de cumbia no pudo evitar romper en llanto.

Jhazmín Gutarra responde tras acusaciones de infidelidad

En la última semana, la relación de Dilbert Aguilar y Jhazmín Gutarra se ha visto en el 'ojo de la tormenta' luego de que el programa 'Magaly TV: La Firme' difundiera los testmonios de tres hombres que aseguraron haber estado con ella y después de que la propia esposa del cumbiambero mostrara su rechazo al encuentro de Dilbert con su expareja Claudia Portocarrero.

Entre los tres sujetos, lo que causó mayor revuelo fue que uno de ellos sería José López, exintegrante de 'La Tribu'. En medio de este escándalo mediático, la esposa de Dilbert decidió reaparecer en las cámaras de televisión y defenderse de las acusaciones, asegurando que como todos "puede cometer errores", pero debían tener en cuenta que estas personas eran parte de su pasado antes de conocer al artista.

"Yo no soy quien para venir a victimizarme, soy responsable de mis actos, pero nadie le da el derecho a vulnerar o denigrar a una mujer. Antes de llegar a la vida de Dilbert yo he tenido parejas anteriores; que hoy en día salgan a querer confundir a las personas es diferente", expresó, negando haberle sido infiel al popular 'Pequeño gigante de la cumbia'.

Esposa de Dilbert Aguilar rompe en llanto

El descargo de Jhazmín no quedó ahí, ya que durante su entrevista en 'Esta Noche', no pudo contener el llanto al hablar sobre cómo la reciente controversia ha afectado no solo su vida personal, sino también a su entorno más cercano, en especial la de su hija.

Seguidamente, detalló que Dilbert como ella han cometido errores a lo largo de su relación, pero siempre han tratado de mantener todo en privado, pero lamentaba que ahora se hayan expuesto públicamente por terceros.

"No soy perfecta, Dilbert no lo ha sido conmigo, pero solo nos competía a los dos arreglar estos temas en casa. Hoy por hoy me veo envuelta de la peor manera, me juzgan sin saber mi vida, no saben tras de qué cosa hubo",

Pidió que la dejen de juzgar sin antes conocer la verdad de los hechos, negando haber "sacado los pies del plato". La esposa de Dilbert también reveló que no se siente bien emocionalmente por los ataques del público, pero sabrá sobrellevar la situación por el bienestar de su familia.

"No tengo ganas de salir, la gente me juzga, me critica y no se ponen a pensar que no todas las personas tenemos la fuerza o la capacidad de levantarnos. Me derrumba esto, no he matado a nadie, soy humana. Estoy acá para admitir mis errores y sé que de esto voy a salir", agregó entre lágrimas al lado de Dilbert Aguilar.

De esta manera, Jhazmín Gutarra no pudo evitar romper en llanto tras las acusaciones en su contra de haberle sido infiel a Dilbert Aguilar. Según detalló, sus relaciones fueron antes de estar con el cantante.