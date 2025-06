Esposa de Dilbert Aguilar tras negar enemistad con Claudia Portocarrero: "Yo merecía una línea de respeto"

Jhazmín Gutarra dejó en claro que no tiene problemas con Claudia Portocarrero, pese a arremeter en su contra luego de verla bailando junto a Dilbert Aguilar. Sin embargo, sorprendió al aclarar que durante su relación con el cantante de cumbia "merecía una línea de respeto".

Este sábado 7 de junio, Jhazmín Gutarra se presentó en el programa 'Esta Noche' para defenderse de las recientes acusaciones en su contra por una presunta triple infidelidad hacia su esposo Dilbert Aguilar. Tras dejar en claro que esta controversia la ha afectado emocionalmente tanto a ella como a su familia, no dudó en remarcar que no le guarda rencor ni tiene nada en contra de la expareja del cumbiambero, Claudia Portocarrero, conocida como 'La Ñañita'.

Como se recuerda, la controversia estalló luego de que Dilbert Aguilar y Claudia reaparecieran juntos públicamente en un video compartido en redes sociales, luego de 12 años de su ruptura amorosa. En declaraciones para el programa 'América Hoy', la esposa del artista no pudo evitar sentirse sorprendida e incómoda tras enterarse de la noticia, no de la boca de Dilbert sino por terceros.

Es por ello, que en diálogo con la 'Chola Chabuca', no dudó en señalar que no le gusta estar en el centro de esa polémica y, de paso, pidió que dejen de colocarla en esa narrativa de enfrentamientos, ya que los únicos que saben qué pasó realmente es ella y su esposo.

"Yo no tengo nada en contra de ella (Claudia Portocarrero), jamás lo he tenido, porque lo como mucho dicen 'lo que no fue en mi año, no me hace daño', pero durante mi relación con él, yo merecía una línea de respeto", expresó.