¡Lives PRIVADOS! Paloma Fiuza y su TENTADOR emprendimiento que lanzó tras su salida de 'EEG'

La reconocida modelo, influencer, actriz y bailarina, Paloma Fiuza, ha anunciado su nuevo emprendimiento después de su salida de 'Esto es guerra' (EEG). ¿En qué consiste este nuevo proyecto? Aquí te contamos todos los detalles.

¿Por qué dejó 'Esto es guerra'?

En noviembre del año pasado, Paloma Fiuza sufrió una lesión durante su participación en 'Esto es guerra' que la obligó a abandonar el reality show de América TV por razones de salud.

Mientras competía con Karen Dejo por un lugar en la semifinal, Paloma Fiuza perdió el equilibrio y cayó al suelo. La gravedad de su lesión requirió atención inmediata, siendo asistida por sus compañeros y el personal médico, quienes le colocaron una férula y la ayudaron a sentarse en una silla de ruedas.

Con lágrimas en los ojos, Paloma Fiuza expresó su frustración por tener que dejar 'Esto es guerra': "Me siento frustrada porque me hice la radiografía y todo salió bien. Todo se está yendo para un lado y no encuentro estabilidad".

El nuevo emprendimiento de Paloma Fiuza

Alejada del polémico reality de América TV desde su lesión, Paloma Fiuza decidió enfocarse en un nuevo proyecto: "Mi mejor versión". Este emprendimiento está diseñado para compartir con sus seguidores diversas rutinas de cuidado personal que abarcan tanto la salud física como mental.

Entre los contenidos que ofrece se encuentran rutinas de ejercicios, recetas saludables, consejos para una mentalidad positiva, clases de Axé, lives privados, sorteos, y cada mes se agregan nuevos y exclusivos materiales.

Acceso al contenido exclusivo

Para acceder a todo el contenido exclusivo de "Mi mejor versión", los seguidores de Paloma Fiuza deben suscribirse por un costo mensual de S/40. Este pago permite a los suscriptores disfrutar de las diversas ofertas y actualizaciones que la modelo prepara cada mes, brindándoles una experiencia completa y continua de bienestar.

El nuevo emprendimiento "Mi mejor versión" marca un nuevo capítulo en la carrera de Paloma Fiuza, permitiéndole conectar con sus seguidores de una manera más personal e impactante. Tras su salida de 'Esto es guerra' debido a una desafortunada lesión, ha encontrado una nueva vía para compartir su pasión por el bienestar y el cuidado personal.

Con este gran emprendimiento, Paloma Fiuza no solo se reinventa, sino que también ofrece a sus seguidores una oportunidad única de mejorar sus vidas junto a ella. ¿Te animarías a suscribirte y seguir el camino hacia tu mejor versión con la exintegrante de 'EEG'?