Jossmery Toledo ARREMETE contra influencer 'Neutro' por insinuar que es "interesada": "Se la da de gilerito"

¡Fuerte y claro! Jossmery Toledo respondió con todo a las declaraciones del influencer Arturo Fernández, conocido en redes sociales como 'Neutro'. La popular 'Tombita' dio su propia versión del viaje a Colombia que realizó junto al tiktoker, luego de que él reveló algunas de las exigencias que ella tuvo durante su estadía en dicho país.

La voluptuosa influencer contó que el streamer la invitó a participar porque tenía la intención de generar contenido. Por tal motivo, consideró que Fernández, al concretar la propuesta, asumiría lo que conlleva ser una figura de televisión, mientras que ella, por su parte, conocería a profundidad al creador del contenido.

En ese sentido, la expolicía indicó que aceptó la invitación porque él le dijo que costearía todo lo que conlleva el viaje, dado a que formaría parte de un programa que transmite, y que esto le generaría ingresos. No obstante, Toledo no imaginó que 'Neutro' contaría estas infidencias, y mucho menos, daría a entender que tuvo requisitos especiales para acompañarlo.

"Él, en sus streams, se la da de gilerito", mencionó Jossmery, indicando que no le gusta este tipo de situaciones, y que si la había invitado es por un asunto de "exclusividad". Además, reveló que fue su amiga quien solicitó un trago de 4 mil soles, y que lo hizo de broma. Por ello, reiteró que a 'Neutro' "le gusta la pantalla", y que ella no tendría problemas en darle el show que necesita.

Durante una entrevista en el podcast de Giancarlo Granda, 'Neutro' narró parte de su experiencia junto a Jossmery. De acuerdo con Fernández, ambos llegaron a un acuerdo para juntarse, por lo que se comprometió a costear los pasajes, las estadías y otras necesidades que tuviese Jossmery junto a su amiga. No obstante, lo que nunca imaginó fue que ella solicitaría algunas excentricidades bastante costosas.

Según Neutro, ella no solo pidió un yate exclusivo para acudir a la isla de Cartagena, sino que también, durante una salida nocturna, habría exigido un trago cuyo costo ascendía a los 4 mil soles. "Ahí me dije ' está loca, está mal'. Yo me reí nomás", contó el streamer.