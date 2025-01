Jossmery Toledo y sus COSTOSOS REQUISITOS durante viaje con 'Neutro': "Un trago de 4 mil soles"

15/01/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jossmery Toledo volvió a causar controversia, luego de que el tiktoker Arturo Fernández, conocido popularmente como 'Neutro', reveló algunas infidencias de su viaje junto a ella. El creador de contenido aseguró que la expolicía tuvo algunas exigencias durante su salida, al punto de que se sintió bastante sorprendido por lo que ella solicitaba.

Jossmery y los requisitos que tuvo en su viaje con 'Neutro'

Durante su entrevista en el podcast de Giancarlo Granda, Neutro narró parte de su experiencia junto a Jossmery, Él había organizado un viaje a Colombia en compañía de otras figuras de las redes sociales, por lo que consideró fundamental contar la presencia de Toledo en esta actividad. No obstante, lo que nunca imaginó fue que ella tendía una serie de requisitos para que esto se lleve a cabo.

De acuerdo con Fernández, ambos llegaron a un acuerdo para juntarse, debido a la popularidad que tanto él como ella tienen en redes. La popular 'tombita', accedió, por lo que Neutro se comprometió a costear los pasajes, las estadías y otras necesidades que tuviese Jossmery y su amiga. Sin embargo, al llegar a dicho país, la situación se puso tensa, luego de que él le reveló el lugar donde ambas se alojarían.

"A la llegada, se transformó en la tomba. Me dijo: '¿Airbnb? ¿Perdón?'. Yo le expliqué que no era una casa, sino un hotel de doble habitación (...) La llevé a un lugar bonito, ella tenía su cuarto con su amiga, y yo el mío, muy aparte", manifestó en un inicio.

Le pidió un trago de 4 mil soles, reveló 'Neutro'

En esa línea, Arturo continuó narrando algunos detalles de su travesía junto a Jossmery. Según Neutro, ella le solicitó un yate exclusivamente para ella, con la finalidad de trasladarse hacia una isla privada. A pesar de lo costoso que podría resultar, él accedió. "Yo se lo di para que no jo..." manifestó al respecto.

No obstante, los excéntricos requisitos no se detendrían. Durante una salida nocturna, acudieron en grupo a una discoteca, en donde él no tuvo inconvenientes en solicitar bebidas de hasta 800 soles. Sin embargo, Toledo no habría estado conforme con ello, por lo que decidió pedir un licor mucho más caro.

"Cuando le digo qué quieres tomar, me señala un trago de 4 mil soles . Ahí me dije ' está loca, está mal'. Yo me reí nomás, pero mis causas como que se paltearon un poco", mencionó, cuestionando un poco la actitud mostrada por 'la tombita'.

Fue así que, luego de estas desafortunadas situaciones con Jossmery Toledo, el influencer 'Neutro' decidió que lo mejor era continuar el viaje, pero por separado "Quedamos en buenos términos, pero no la vuelvo a llevar de viaje", finalizó