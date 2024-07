Jossmery Toledo IMPACTA al confesar que prefiere "chip*s": "Lo grande me asusta"

Jossmery Toledo, exintegrante de la Policía Nacional del Perú y conocida figura en redes sociales, vuelve a remecer la farándula nacional tras su picante entrevista donde dio a conocer que lo que predomina para ella no es el tamaño del chip* de su pareja sino la forma en se desenvuelva en la intimidad.

A pesar de su pasada polémica con el futbolista, Paolo Hurtado, la expolicía brindó una amena entrevista en el podcast de YouTube 'Chiquiwilo' para realizar impactantes confesiones sobre sus mayores sueños privados. Sin embargo, no evitó jugar la dinámica del 'Pimponeo' donde surgió una insólita interrogante.

"¿Chip*, pero con plata o bien dot*do, pero misio?" , a lo cual, Jossmery, con una gran sonrisa pícara confesó que prefiere a los hombres chip*is, ya que no comparte la idea que tienen otras mujeres sobre el tamaño ideal que debe tener un hombre.

Al momento de argumentar su respuesta, la influencer peruana remarcó que lo importante para ella es que el chico que esté a su lado sepa desenvolverse en la intimidad, sin importar "cuánto mide", porque le asusta ver "algo grande".

"No comparto esa idea. (...) El simple hecho de que lo tenga en*rme ya me asusta, no sé, me refiero al tamaño de un brazo. (...) Para mí eso no importa, sino que lo sepan hacer", remarcó durante el diálogo.