¡Abrió su corazón! Jossmery Toledo revela su sueño de casarse: "He estado con puro tacaño"

Jossmery Toledo vuelve a llamar la atención de la farándula nacional tras confesar que no deja de lado ver su sueño de casarse "con el amor de su vida" realidad, a pesar de que últimamente solo le ha tocado relaciones que le huyen al compromiso.

¿Jossmery desea casarse?

La expolicía, quien se ha visto envuelta en una serie de escándalos por su vínculo con el futbolista Paolo Hurtado, a pesar de que era un hombre casado, vuelve a reaparecer en una entrevista dada al podcast de 'ChiquiWilo' y revelar que uno de sus mayores anhelos en la vida es cumplir el "sueño de toda mujer": ¡formar una familia!

"Obvio que quiero casarme, es el sueño de toda mujer: tener sus hijos, tener su familia, claro que sí", expresó emocionada ante las cámaras, a la vez que reiteraba que no perdía la ilusión de poder encontrar a la persona ideal con quien compartir su vida.

¿Salía con puros tacaños?

Sin embargo, no todo quedó ahí ya que no pudo evitar remarcar que a pesar de haber tenido relaciones largas y que fueron públicas en el ámbito del entretenimiento, ninguna de sus parejas se dignó a pedirle matrimonio o entregarle un anillo de compromiso para "jurarse amor eterno".

"¿Ha Jossmery le han pedido matrimonio?", fue la pregunta que desató la ironía de Toledo en el set: "No. (...) He tenido relaciones de siete años y dos años y nada. Eran tacaños, yo misma me ponía el anillo", expresó la expareja de Jean Deza, entre risas.

La influencer también resaltó que ya no está en edad para perder el tiempo con parejas que no busquen algo serio o "un vacilón" como otras chicas que solo buscan "salir con alguien por la fama".

¿Cómo es su hombre ideal?

Durante el diálogo con 'Chiquiwilo' realizó una dinámica de 'Pin-pon' donde no dudó en confesar cómo debería ser el hombre ideal que desee conquistar su corazón. Por supuesto, remarcó que descarta a todo aquel que sea "sedentario" y no se dé un tiempo para entrenar y ejercitarse.

"Me encanta que sea limpio, perfumado. Lo miro de pies a cabeza, no importa si de marca sino que esté presentable. (...) Que físicamente se vea que le gusta entrenar, poquito al menos (...) todos tenemos tiempo (para ejercitarse) y por último, la actitud, no importa si es feo o bonito", expresó Jossmery Toledo.

Es así como, la expolicía Jossmery Toledo impactó a todos al no dudar en dar a conocer que uno de sus sueños es poder casarse y formar una familia, a la vez que reiteraba que "no fue amante de nadie".