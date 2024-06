¿Jossmery Toledo está en 'saliditas' con futbolista y excompañero de Paolo Hurtado?: "Le exige un 'depa'"

Jossmery Toledo, exintegrante de la Policía Nacional del Perú y conocida figura en redes sociales, se encuentra nuevamente en el centro de la controversia. Tras los rumores de una relación sentimental con un futbolista del Club Cienciano, excompañero de Paolo Hurtado, su vida amorosa ha capturado la atención pública una vez más.

Desde su separación con el popular 'Caballito', Jossmery Toledo ha sido vinculada sentimentalmente con varios hombres, aunque nunca confirmó ninguna relación.

Sin embargo, recientes rumores indican que la expolicía está más enamorada que nunca de un nuevo jugador del 'Deporte rey'. Según se ha difundido, la modelo le estaría exigiendo a su galán la compra de un departamento en una zona exclusiva de Lima, lo que ha generado gran revuelo.

Este sábado 8 de junio, el tiktoker Ric La Torre difundió información de un medio local y la relacionó con la expolicía: "Ya me contaron que una piernona de voz gruesa le está exigiendo un 'depa' a su nueva 'víctima', perdón a su nuevo novio que juega en el 'Papá'", señaló el Trome.

"Ella quiere mudarse a un barrio 'ficho' y está presionando al hombre que ama, que le pague el primer mes y la garantía. Ese muchacho no lee ni los crucigramas de los diarios. No se ha enterado del historial y 'sentimientos' de su 'media naranja'. Qué palta...", finalizó la información.

¿Jossmery Toledo nuevamente enamorada de un futbolista del Cienciano? Parece ser que si por esos chimis que ha soltado "el Bombardero" de Trome. Y por interno me datean el nombre del posible jugador que estaría en cuchís con la ex policía. 😦👇🏼 pic.twitter.com/12WUO2nL1J

El nombre de Jossmery Toledo ha estado asociado con varias controversias, siendo la más destacada su romance con Paolo Hurtado.

En una entrevista con un programa de espectáculos, Jossmery Toledo se mostró arrepentida por haber mantenido una relación sentimental con Paolo Hurtado, quien le había prometido casarse y tener un hijo. La exintegrante de la PNP detalló que el futbolista le mintió sobre el embarazo de su esposa, Rosa Fuentes.

"Luego sale el post de Rosa mencionando su embarazo y yo no lo podía creer. Le dije a Paolo: '¿Por qué me has engañado?'", relató Jossmery Toledo.