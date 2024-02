¿Rosa Fuentes perdonó infidelidad de Paolo Hurtado? Jossmery Toledo nos da una pista

La exintegrante de 'Esto es guerra', Jossmery Toledo, volvió a ser el centro de atención al aparecer en el programa 'Magaly TV, La Firme' tras verse envuelta en un escándalo de infidelidad y enfrentamientos legales con Paolo Hurtado y Rosa Fuentes. Lo más sorprendente fue su insinuación de que la empresaria habría perdonado la infidelidad del futbolista.

Jossmery Toledo se enfrentó a las incómodas preguntas de Magaly Medina, quien no dudó en recordarle su participación en uno de los mayores escándalos de infidelidad del año pasado al estar sentimentalmente involucrada con Paolo Hurtado.

Ante la presión mediática, Jossmery Toledo admitió su error y expresó que este episodio había sido el mayor error de su vida. Reconoció que Paolo Hurtado le había asegurado que estaba en proceso de separación, lo que la llevó a exponer su relación antes de que se difundiera el video comprometedor.

"Ha sido el error de mi vida, yo me equivoqué, él me decía que se estaba separando me mostraba pruebas hasta con su abogado. Antes del ampay me dijo que se estaba separando por eso nos expusimos", empezó señalando la modelo.