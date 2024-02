Jossmery Toledo suelta el chisme: La razón por la que Paolo Hurtado le pagaba 5,000 soles al mes tras ampay

Durante su entrevista con Magaly Medina, Jossmery Toledo no pudo evitar ser preguntada sobre el tema de Paolo Hurtado y el famoso ampay del año pasado. En esta ocasión, reveló el motivo detrás de las transferencias mensuales de 5,000 soles que recibía del futbolista. ¿Cuál fue su explicación? Descúbrelo en esta nota.

El escándalo estalló cuando Jossmery Toledo y Paolo Hurtado fueron ampayados en la ciudad de Cusco por las cámaras de 'Magaly TV, La Firme' en 2023, desatando una ola de controversia y conflictos entre los protagonistas.

Desde entonces, la historia ha sido objeto de especulaciones y rumores, pero ahora, Jossmery Toledo finalmente rompió el silencio para revelar los verdaderos motivos detrás de la situación.

Jossmery Toledo aclaró que el pago mensual de 5,000 soles otorgado por Paolo Hurtado fue una compensación tras el ampay, cuando ella se encontraba desempleada. Sin embargo, la relación laboral se vio afectada por el hecho y, eventualmente, la expolicía decidió buscar trabajo por su cuenta.

"Él me tuvo que pagar 5.000 porque salió el ampay y yo no trabajaba. Eso fue después del ampay, pero también empecé a trabajar y ya no me gustó (que me pague)", dijo la ex chica reality.