Jossmery Toledo revela que fue acosada sexualmente por coronel PNP: "No me soltaba"

En los últimos años, Jossmery Toledo se ha convertido en una de las personalidades más mediáticas del espectáculo nacional gracias a los romances famosos que tuvo y a sus distintas apariciones públicas que han dado que hablar. Por ello, la creadora de contenido suele ser invitada a diversos programas de YouTube para contar más detalles de como era su vida antes de saltar a la fama.

Precisamente, durante una reciente entrevista con el creador de contenidos conocido como 'Diealis', Toledo dio a conocer una dolorosa situación que vivió cuando aún se encontraba dentro de la Policía Nacional del Perú. La hoy modelo contó haber sido víctima de acoso sexual por parte de un coronel quien estaba enterado de que no tenía pareja y no estaba casada.

A pesar de tratarse de un complicado suceso, Jossemery Toledo no tuvo problemas en contar al detalle como se dio ello. Según su versión, luego de conversar con un superior dentro de la PNP, procedió a despedirse, pero fue impedida por el oficial quien intentó besarla contra su voluntad.

La exsuboficial intentó soltarse en más de una oportunidad, pero fue detenida por este coronel que seguía intentando su cometido. Fue ahí que Toledo decidió decirle que era lesbiana y que por eso no tenía pareja para que la pueda dejar tranquila.

"Al momento de despedirme, le di la mano y él me agarró de la cintura e intentó besarme. Yo me alejé de inmediato. No sabía qué decirle porque pensé que me iba a violar, no me soltaba, tenía sus manos entrelazadas en mi cintura. Fue asqueroso, lo único que se me ocurrió decirle fue que era lesbiana y por eso no estaba casada", inició.