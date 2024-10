Jossmery Toledo vuelve a hablar sobre Paolo Hurtado y asegura: "Siempre será mi cruz, pero no me arrepiento"

Jossmery Toledo se ha convertido en una de las figuras más mediáticas de nuestro medio artístico en los últimos años debido a sus romances que han dado que hablar. La modelo e influencer ha mantenido relación con otros personajes de la farándula y el deporte siendo Paolo Hurtado uno de los que más críticas le valió, pues el futbolista aún se en encontraba casado con su esposa, Rosa Fuentes.

Por ello, la exintegrante de la Policía Nacional del Perú fue consultada nuevamente sobre su amorío fugaz con el 'caballito' pese a que intentó no responder la misma. La creadora de contenido aseguró que no se arrepiente de este episodio en su vida, pues dejó en claro que de todo se aprende y especialmente de los errores.

A Jossmery Toledo también se le preguntó sobre los rumores de una posible reconciliación entre Paolo Hurtado y su aún esposa Rosa Fuentes luego de haber sido vistos juntos durante una actividad familiar. A su vez, expresó categóricamente que mantiene cero contacto con el referido futbolista al que considera parte de su pasado.

"No me arrepiento de ningún error porque de los errores se aprende. Sí, pero cada vez que me pregunten por él responderé de una manera tranquila", añadió.

A mediados de julio de este año, Jossmery participó del podcast 'Tiempo muerto' donde contó diversos pasajes sobre su vida que no se conocían. Por ejemplo, una de las declaraciones que más llamó la atención fue sobre la búsqueda de un nuevo amor ya que indicó que ahora lo hará fuera del Perú y que no descarta relacionarse con personas ligados al deporte.

"¿Qué más voy a hacer? Tengo que viajar pues, encontrar mi marido por allá porque acá sale duro. En verdad he intentado salir con otro tipo de chicos, mi primo es testigo, pero me ha ido mal. No descarto futbolistas, no descarto los deportes porque me encantan, pero tampoco me gustan los físicos culturistas. Puede ser alguien que juegue tenis, basquetbol, futbol americano. Me voy a buscar mi basquetbolista de la NBA", indicó.