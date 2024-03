¡Bomba! Yiddá Eslava le responde con todo a Magaly Medina por llamarla 'despechada y rabiosa'

13/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego del ampay que protagonizó Julián Zuchhi con la reportera de Magaly Medina, Yiddá Eslava no tuvo problemas en pronunciarse al respecto y aclarar que su expareja está en todo su derecho de rehacer su vida. Sin embargo, aprovechó la oportunidad para revelar que el argentino le fue infiel durante su relación.

Este destape no habría sido bien visto por la conductora de 'Magaly TV: La Firme', quien no dudó en asegurar que la actitud de la actriz sería por despecho, pues sostuvo que estaría celosa y por ello, estaría despotricando contra el padre de sus hijos.

Magaly Medina la destruye

En la última edición de su programa, Magaly Medina se refirió a las declaraciones de Yiddá Eslava, quien dejó entrever que todo se trataría de una estrategia para que las cámaras del programa de espectáculos no lo 'ampayaran'.

"Ahora entiendo todo... deberían de preguntar bien, porque tenían a la informante cerca. Ahora entiendo por qué nunca le sacaban ampay a Julián. Todos sabemos que ellos se conocen desde hace mucho antes que le hagan la nota, me da risa, yo digo: 'Ah, es ella. Ah, bueno, ahora entiendo todo", expresó al inicio.

Asimismo, mencionó que no cree que este romance esté iniciando, pues encontraba mucha química entre la reciente pareja. "Yo no creo, yo supongo que eso no es un beso de una noche, claramente ¿no?. ¿Tú realmente quieres saber algo más?, pregúntaselo a tu amiga que ella bastante información tiene de mí", agregó.

Tras ello, la 'Urraca' aseguró que esta reacción sería de la de una mujer despecha y rabiosa. "No entiendo su reacción desmesurada, no es una reacción civilizada. Ha tenido la reacción de una mujer despechada, celosa, furiosa y rabiosa", expresó al inicio.

Yiddá Eslava le responde

Ante esta serie de calificativos, Yidda Eslava no pudo ocultar su incomodidad y lamentó que se estén aprovechando de su situación para manchar su integridad.

" Creo que es muy fácil agarrar la integridad de una mujer y hacerla puré y no me parece justo. Hay situaciones que ya no puedo tolerar . Como que se diga que estoy celosa, dolida por haberlo visto besándose, cosa que no es cierto, yo estoy realmente feliz con esta nueva relación", mencionó bastante segura.

Sin lugar a dudas, esta polémica tiene para rato, pues desde el ampay que protagonizó Julián Zucchi; Yiddá Eslava sacó a la luz la verdadera razón por la que terminó su relación.