Julio Fernández, conductor de ATV, es acusado de agredir verbalmente a su pareja en plena vía pública

14/01/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La violencia verbal que involucró a Julio Fernández, conductor del noticiero de ATV, ha generado gran revuelo en redes sociales. En un video difundido, se observa cómo el periodista habría agredido verbalmente a su pareja sentimental, lo que llevó a la desactivación de su cuenta de Instagram tras la difusión del hecho.

Periodista habría agredido verbalmente a mujer

Según lo informado por el influencer Ric La Torre y detallado por el usuario @PieroEspírituB en X (anteriormente Twitter), el incidente ocurrió en el distrito de Jesús María, cuando el padre de la joven pareja de Julio Fernández se bajó de su auto y encaró al periodista, quien se encontraba en un taxi.

Se supo que la discusión tuvo lugar por el descontento del padre con la relación, ya que su hija recién había cumplido 18 años. Aparentemente, Julio Fernández y el padre de la joven tuvieron un intercambio verbal intenso, lo que llevó a que el conductor de ATV fuera señalado por agresión verbal.

Un programa de espectáculos también se hizo eco de los hechos y difundió un banner que acusaba directamente a Julio Fernández de agredir verbalmente a la joven, mientras que el padre de la mujer lo habría golpeado.

Sin embargo, por cuestiones de horarios y la programación en vivo, el informe no pudo ser transmitido en su totalidad, aunque se espera que en próximas ediciones se brinde más información sobre la agresión, incluida una posible denuncia policial.

Reacción de Julio Fernández

El hecho no pasó desapercibido y las reacciones no se hicieron esperar en las plataformas sociales. Julio Fernández, que se encuentra en el centro de la polémica, no ha emitido comentarios al respecto, ni sobre el video viral ni sobre la acusación.

Sin embargo, su cuenta oficial de Instagram fue desactivada poco después de que el video se hiciera público, lo que sugiere que el periodista decidió mantenerse al margen del escándalo en ese momento.

Este no es el primer incidente mediático protagonizado por Julio Fernández. En 2018, el periodista se convirtió en el centro de atención debido a un error en vivo mientras cubría una noticia sobre Keiko Fujimori.

Durante un enlace en vivo, la reportera Angie Espejo exclamó, sin darse cuenta de que el micrófono aún estaba encendido, "¿Dónde m***** se encuentra Julio?". Este episodio se viralizó rápidamente en redes sociales, y Fernández se convirtió en el centro de múltiples memes.

Julio Fernández, conductor del noticiero de ATV, no ha emitido declaraciones oficiales sobre las acusaciones en su contra por agredir verbalmente a su pareja en plena vía pública. El caso sigue siendo investigado y se espera que las autoridades proporcionen más detalles al respecto.