"No puedo": Abogada de Keiko Fujimori evita responder si lideresa de FP recibió aportes de empresarios en campaña

En diálogo con Exitosa, la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, evitó responder si su patrocinada recibió aportes ilícitos durante su campaña presidencial.

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', la letrada aseguró que el caso 'Cocteles' es producto de un "abuso constante" a los derechos de su patrocinada.

"Yo no te voy a decir que reconoce o que no reconoce. Lo que sí te soy firme en reconocer, es que este caso es producto de un abuso constante a sus derechos (de Keiko Fujimori) Eso sí te puedo reconocer mirándote a los ojos", dijo en nuestro medio.

Asimismo, Giulliana Loza indicó que nunca van a aceptar que se haya cometido el delito de lavado de activos, de organización criminal o cualquier otro.

"Más allá de que si recibió o no dinero de empresarios nacionales, no hay lavado (de activos), ¿Dónde está el dinero ilícito? (...) Lo que sí nunca se va a aceptar es que se ha cometido delito de lavado activos, de organización criminal o cualquier otro (...) La Fiscalía no ha llegado a comprobar esto", agregó.