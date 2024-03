¿Justin Bieber se divorcia de Hailey?: Influencer se pronuncia tras rumores de crisis matrimonial

06/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Justin Bieber y Hailey Baldwin se han convertido en una de las parejas favoritas de Hollywood. Sin embargo, en las últimas semanas los medios empezaron a especular sobre una posible crisis matrimonial. Ante esto, la influencer salió a hablar mediante redes sociales y puso punto final al tema.

Hailey Bieber utilizó su cuenta de TikTok para desmentir tajantemente los rumores que giran en torno a su relación. Recordemos que las habladurías sobre una crisis cobraron fuerza después que su padre, Steven Baldwin, pidió oraciones por ellos.

"Para su información, las historias y los constantes chismes que circulan en las redes sociales y que veo en TikTok son cien por ciento incorrectos, hechos de la nada... venidos de la tierra del engaño", escribió Hailey Bieber.

Asimismo, la CEO de Rhode tomó con cierto humor las noticias falsas que circulan en redes. "Así que sé que puede ser divertido alimentar estas historias, pero sé que siempre son falsas. Lamento estropearlo", sentenció.

¿Qué dijo el padre de Hailey?

Hace aproximadamente una semana, el padre de Hailey Baldwin compartió una historia en la que se mostraba a Justin tocando la guitarra y cantando, acompañado de un particular mensaje.

"Cristianos, por favor, cuando piensen en Justin y Hailey, tómense un momento para ofrecer una pequeña oración para que tengan sabiduría, protección y se acerquen al Señor", escribió.

Cabe resaltar que, hace aproximadamente una semana Justin Bieber cumplió 30 años y su esposa decidió sorprenderlo con una tierna sesión de fotos junto a un amoroso mensaje.

"¡¡¡30!!!!!!!!??????!!????!!!! Eso fue rápido. Las palabras nunca podrían describir verdaderamente la belleza de quien eres. Feliz cumpleaños a ti... amor de mi vida, para toda la vida", escribió.

La exitosa carrera de Justin Bieber

Justin Bieber es un cantante y compositor canadiense que se convirtió en un fenómeno mundial desde una temprana edad. Nacido el 1 de marzo de 1994 en Stratford, Ontario, Bieber comenzó a ganar popularidad en 2008 al publicar videos de sus interpretaciones en YouTube.

En 2009, lanzó su primer sencillo, "One Time", que rápidamente se convirtió en un éxito. Desde entonces, Bieber ha lanzado numerosos álbumes y ha cosechado éxitos como "Baby", "Sorry" y "Love Yourself". Su música ha evolucionado a lo largo de los años, mostrando su crecimiento artístico y madurez.

Es así que, Hailey Bieber rotundamente que tenga una crisis matrimonial con Justin Bieber, y por el contrario, están más fuertes y unidos que nunca