Magaly minimiza a Jota Benz tras revelar embarazo de Angie Arizaga: "No hace nada, como cantante no vale"

Magaly Medina ha criticado duramente a Jota Benz luego de revelar que se encuentra a la espera de su primer hijo junto a Angie Arizaga. La conductora espectáculos cuestionó las actividades que realiza el ex chico reality ahora que abandono 'Esto es guerra' y resaltó que Angie ya es empresaria.

La conductora de 'Magaly TV, la firme' tomó varios minutos de su programa para referirse a las 16 semanas de embarazo de Angie Arizaga. En un inicio comentó que le parecía emotivo que la expareja de Nicola Porcella esté en la dulce espera después de haberlo anhelado tanto.

"Vamos al tema dulce del día. Angie ya anunció que está embarazada con este chico Jota, con el que mantiene una relación tranquila al parecer. Al parecer se han complementado bien porque planificar tener un hijo lo haces de manera consciente", comentó en un inicio.

Magaly lapida a Jota Benz

La popular 'Urraca' no tardó en cambiar la dirección de sus palabras, afirmando que a ella le parece que Jota Benz fracasó como cantante, y ahora que no forma parte de 'EEG' no se sabe de que trabaja.

"Supongo que Angie habrá encontrado en él el hombre que quiere que sea el padre de sus hijos y bueno a nosotros nos puede parecer que como cantante no vale nada, pero para Angie que es una mujer enamorada. ¿Qué hace luego de salir del reality? No hace nada", indicó.

Por el contrario, resaltó que Angie ha sabido capitalizar su fama y ahora es una próspera empresaria que puede mantenerse sola y mantener a su hijo si es necesario.

"Ha intentado ser cantante sin éxito (...) Angie está feliz, total ella es emprendedora y puede mantener a su hijo si esta relación no dura más", sentenció.

¿Cómo anunció Angie su embarazo?

La noticia llegó a través de sus redes sociales, donde compartió una fotografía mostrando la ecografía que comprueba su estado de gestación; además de un extenso texto donde narra cuánto esperaba a que llegue ese momento

"La Bendición que está en camino me tiene muy ilusionada, de solo pensar que dentro de mí está el resultado del amor tan grande que tengo con Jota me llena de alegría (...) No se imaginan cuánto espere este momento, cuántas pruebas negativas, cuantos abrazos diciéndome ten paciencia, cuantas lágrimas y dolor cuando la prueba era negativa", escribió.

De esta forma, Angie Arizaga confirmó que se encuentra en la dulce espera a Jota Benz. Sin embargo, Magaly hizo una comparación entre el trabajo de ambos, donde la 'Negrita' resalta como empresaria.