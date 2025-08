Karen Schwarz revela que encontró sus productos tras caída de contenedores: "Seguimos para adelante"

05/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Se llevó un gran susto! Karen Schwarz, modelo y conductora de televisión, contó a través de una publicación en Instagram que los productos de su emprendimiento se encuentran a salvo. "Seguimos para adelante", enfatizó.

Se mostraba preocupada

Luego de que al menos 50 contenedores provenientes del buque Ever Lunar cayeran en la bahía del Callao el pasado 1 de agosto, diversos usuarios mostraron diversas reacciones ante el incidente. Así, la respuesta de Karen Schwarz no se hizo esperar. Aprovechó su gran llegada a través de sus redes sociales para mostrar su preocupación: "podría ser que los "vanis" (producto) estén en el fondo del mar, no lo sabemos"

Hay una inversión de por medio, hay tiempo de por medio, hay mucha gente trabajando por cada producto y me da pena ver, más allá de Valente o no, que esos productos están tirados en el mar, expresó

Tras el incidente, la Capitanía del Puerto del Callao ordenó el cierre total del puerto y las especulaciones respecto a si sus productos se encontraban dentro de los contenedores crecía: "vi una foto del container"

Le volvió la vida al cuerpo

Luego de una estresante espera, volvió a usar sus redes sociales para anunciar que ya había recibido una respuesta por parte de la empresa proveedora donde le indicaban que sus productos estaban intactos.

Les puedo decir muy orgullosamente que Valente es una marca peruana creada para darle trabajo a más peruanos. Les quiero contar que ya se pusieron en contacto con nosotros a decirnos que nuestros "vanis" no se cayeron al mar y que están intactos. Seguimos para adelante

En el video incluye el mensaje enviado por la exportadora que envió sus productos en donde se lee que "las unidades donde se encuentran sus cargas no se han visto afectos al incidente acontecido con la nave Ever Lunar". Con esto, Karen Schwarz, mostró su satisfacción y agradecimiento ante el mal momento ocurrido.

Karen Schwarz mostró el mensaje enviado por exportador

Luego de pasar por momentos de incertidumbre por los más de 50 contenedores caídos en el mar del Callao, finalmente Karen Schwarz y su equipo pudieron tener una respuesta satisfactoria de su proveedor.

La modelo, que cuenta con un emprendimiento peruano de ropa interior modeladora para mujeres, no desaprovechó la oportunidad para resaltar el trabajo del equipo detrás de su marca. Ahora que sabe que sus productos no cayeron al mar podrá continuar con su negocio local.