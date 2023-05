Keiko Fujimori se hace dos piercings para celebrar su cumpleaños "de una manera distinta"

26/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Kyara Villanella está ganando rápidamente popularidad en el ámbito televisivo y del modelaje después de ser seleccionada como la representante de Perú en el certamen Miss Teen Universe. Sin embargo, en poco tiempo, la joven se volvió viral al mostrar el regalo de cumpleaños que le obsequió a su madre, Keiko Fujimori ¿Cómo fue este emotivo momento?

Keiko Fujimori celebra cumpleaños "de manera distinta"

En el video publicado por Kyara Villanella en su cuenta oficial de TikTok (@kyara_villanella_), ella comparte los detalles del regalo que le dio a su madre en su cumpleaños. Se trata de dos piercings que se encuentran en su oreja izquierda, e incluso muestra el proceso al que se sometió para obtenerlo.

"Hola, acompáñenme al cumpleaños de mi mamá donde mi regalo es un piercing", indicó la joven en el contenido con más de 184 mil 'me gusta' desde su publicación este jueves 25 de mayo en la famosa red social de videos.

Keiko Fujimori decidió compartir detalles del procedimiento al mostrar la oreja en la que luciría los piercings y mencionó que estaba celebrando su cumpleaños de una manera diferente.

"Estoy festejando mi cumpleaños de una forma diferente", se escucha decir a la excongresista, quien actualmente enfrenta una solicitud del Ministerio Público de 36 meses de impedimento de salida del país.

En el video, también se puede ver a Keiko Fujimori "sufriendo" un poco de dolor mientras le perforan la oreja dos veces. "En una escala del 1 al 10, esta (me dolió) un 4 y la otra un 9", relató la hija del expresidente Alberto Fujimori.

Reacciones de los usuarios

La grabación desencadenó una amplia variedad de reacciones entre el público. "A mi me gusta", "como política no es de mi agrado, peor como madre es la mejor", "Cualquier cosa que sea de familia es lindo", "Algunos nos reímos para no llorar", "Que tal regalo, quedaron bellas", "Un cóctel para celebrar", son algunos de los comentarios.

El primer TikTok de Keiko Fujimori y Kyara Villanella

Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella, hizo su primera aparición pública junto a su madre en las redes sociales en febrero de este año.

La adolescente de 15 años compartió un video en su cuenta oficial de TikTok para mostrar su atuendo elegido para ir al gimnasio, en compañía de la excandidata presidencial, Keiko Fujimori, quien se mostró muy sonriente frente a las cámaras.