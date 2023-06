Keiko Fujimori se pronuncia sobre posible reconciliación con Mark Vito: ¿Regresarán?

19/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Después de anunciar el fin de su matrimonio con Mark Vito Villanella hace un año, Keiko Fujimori ha vuelto a referirse a su expareja. La líder de Fuerza Popular destacó que en la actualidad solo desempeñan su papel de padres. Aunque no brindó detalles sobre su ruptura, afirmó que siempre estarán presentes para sus hijas.

"Fue una decisión meditada y consensuada por ambos, y por respeto a mis hijas no voy a hacer mayores comentarios. Puedo decir que somos amigos y que seremos responsables padres de familia para Kiara y Kaori", declaró Keiko Fujimori al diario Trome cuando se le preguntó si existía la posibilidad de retomar su relación con Mark Vito.

Keiko Fujimori se pronuncia sobre los tiktoks de Mark Vito

Por primera vez, Keiko Fujimori también se refirió a la nueva faceta del padre de sus hijas, Mark Vito Villanella, quien ha ganado popularidad como tiktoker, a pesar de ser una incursión reciente.

En poco tiempo, el exesposo de Keiko Fujimori ha logrado una gran aceptación del público, acumulando más de 407 mil seguidores en su cuenta oficial de TikTok.

Cuando se le consultó sobre este nuevo paso dado por el padre de sus hijas, la excongresista reveló: "He decidido no seguir a Mark en TikTok para evitar especulaciones, ya que a veces salen noticias sobre 'estas personas se siguen'. No, no, no, prefiero mantener mi distancia y le deseo mucha suerte...".

De esta manera, Keiko Fujimori aborda tanto su relación actual con Mark Vito como su posición en cuanto a la incursión de este último en el mundo de TikTok, manteniendo su enfoque en el bienestar de sus hijas y la amistad entre ellos.

El fin de su matrimonio

En el año 2022, Keiko Fujimori anunció el fin de su matrimonio con Mark Vito Villanella. A través de sus redes sociales, la excandidata presidencial afirmó que la decisión de separarse fue tomada después de una profunda reflexión y que ambos terminaron en buenos términos. Además, reafirmó su compromiso conjunto de continuar educando y apoyando con mucho amor a sus dos hijas.

Keiko Fujimori mencionó que, por el bienestar de sus hijas, ambos mantendrán una estricta privacidad sobre el tema y no proporcionarán más comentarios sobre el anuncio.

En un tuit, expresó su agradecimiento a Mark por haber estado a su lado durante las circunstancias más difíciles y por haber enfrentado una persecución injusta por el simple hecho de ser su esposo.

Es importante recordar que Keiko Fujimori y Mark Vito contrajeron matrimonio en diciembre de 2004. La ceremonia tuvo lugar en el distrito de Miraflores y fue oficiada por el entonces cardenal Juan Luis Cipriani. Son padres de Kyara Sofía, nacida en 2007, y de Kaori Marcela, nacida en 2009.