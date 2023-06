¡No está soportando! Mero Loco sobre los videos de Susy Díaz con Mark Vito: "No me gusta que grabe con él"

En las últimas semanas Mark Vito y Susy Díaz se volvieron tendencia en redes sociales por los videos que subieron a Tiktok juntos, sin embargo al popular Mero Loco no le hace nada de gracia que la 'Reina de las dietas' esté grabando contenido con el ex de Keiko Fujimori.

Diaz y Vito han logrado alborotar a todos sus seguidores con los diferentes videos que suben a la plataforma de los famosos 'trends'.

Como se recuerda, uno de esos videos muestra a Susy diciéndole a Mark que debe quitarse la ropa para grabar sus videos, y en ese momento, el ahora influencer se quita la camiseta, lo que deja a Susy con la boca abierta.

Después de eso, la rubia se le insinúa diciendo que si quiere puede ir a grabarlo todos los días, pero que ya sabe el precio, a lo que Mark reacciona con una atrevida acción que deja a Susy casi desmayada.

Es por esto, que muchas personas bromearon con la posibilidad que Susy Días y Mark Vito tengan un romance.

A causa de estas grabaciones Eddie Hidalgo, más conocido como el 'Mero Loco', mostró su desagrado en que su expareja grabe videos con Mark Vito.

Asimismo, indicó que la expareja de Keiko Fujimori quiere "hacerse conocido" colgándose de la imagen de la madre de Florcita Polo, a quien sigue queriendo a pesar de que su romance terminó hace muchos años.

" No me gusta que grabe con ese pata, tengo celos pues ", afirmó.

Hace unas semanas Susy Diaz estuvo en el programa 'Mande Quien Mande' y participó en una ronda de preguntas, donde contó su experiencia grabando contenido con el Mark Vito, quien cada día sigue aumentando su popularidad en redes sociales gracias a sus divertidos videos.

Siguiendo con la entrevista, uno de los conductores preguntó si había la posibilidad que ambos personajes lleguen a tener algo sentimental, pero Susy lo descartó completamente.

"Puedes que ya ha llegado un momento en el que quiero estar sola. Tengo cantidades de pretendientes. Llega un tiempo en que ya no quiero, quiero dedicarme a mí, siempre he tenido una sonsera al lado y no he estado sola", finalizó.