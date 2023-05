Korina Rivadeneira se mudó a casa de suegra tras quedarse sin luz y agua

La modelo Korina Rivadeneira contó a través de una historia de Instagram que tuvo que 'mudarse' a la casa de su suegra, la señora Milagros del Águila, porque no tenía ni luz ni agua en su departamento.

Esta situación perjudicaba lo que tenía planeado hacer en los próximos días, lo cual era practicar algunas comidas para prepararlas en la competencia. Debido a ello, tuvo que mudarse de emergencia.

Además, la concursante de ''El Gran Chef Famosos'' reconoció que cocinar la agota mucho porque cada que termina de hacerlo queda 'exhausta'.

"Sin luz y agua desde las 6:00am. Nos mudamos a la casa de mi suegrita para ducharnos y practicar algunas comiditas. ¿Quién dice que no agota? ¡Madre mía! Estoy exhausta", escribió en su cuenta de Instagram

La esposa de Mario Hart lamentó mucho que debido a la falta de servicios en su departamento, los planes con sus hijos se hayan visto afectados; sin embargo, destacó que a pesar de todo nada borró la sonrisa del rostro de sus pequeños.

"Ya volviendo a casa con mis cachibaches. Marito enfermito, pero siempre dispuesto a sonreír. Hoy teníamos planes con los bebés, pero sin luz y agua no se dieron. Así pasa cuando sucede", finalizó.

Korina Rivadeneira tuvo que mudarse a casa de su suegra.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo Korina Rivadeneira agradeció al Chef Juanjo por ser su guía en la preparación de un plato de ceviche, el cual fue aprobado por su esposo, Mario Hart.

Además, el exchico reality presumió el tradicional potaje peruano que realizó la venezolana y señaló que cada vez sabía mejor.

La semana pasada, durante el programa, Korina Rivadeneira, no pudo evitar derramar lágrimas al conocer que la temática del día era sobre la comida venezolana.

"Súper emocionada por las palabras que han dado cada uno de los jurados, me siento increíblemente feliz porque sea la temática venezolana, se me entró como una cosita y se me aceleró el corazón hace un ratito", señaló la modelo.