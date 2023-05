Mario Hart dispara contra Jossmery Toledo tras declaraciones sobre su fugaz romance con Paolo Hurtado

14/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El piloto Mario Hart arremetió contra Jossmery Toledo, quien habló por primera vez sobre la supuesta relación clandestina que mantuvo con el futbolista Paolo Hurtado.

La modelo afirma que cortó toda relación con el exintegrante de la selección peruana por sus "valores". Como se recordará, el famoso "ampay" de la expolicía provocó la separación del jugador de fútbol con la madre de sus hijos, Rosa Fuentes.

"La gente no sabe cómo sucedieron las cosas, no sé si fue una relación porque fue todo mentira. Yo por mis valores, estoy soltera. Las mentiras tienen patas cortas", dijo.

¿Qué dijo Mario Hart?

Tras ello, el excombatiente dejó a todos sin palabras luego de referirse a las declaraciones de Toledo en un programa de televisión, pues Hart cuestionó a la exautoridad policial con estas palabras:

"Increíble. Lo que más me sorprende en realidad es lo que dice Jossmery Toledo: 'Yo por mis valores estoy soltera'. Yo te pregunto: "¿Tú por tus valores porque no te inhibiste de meterte en una relación?", enfatizó.

Magaly no se quedó callada

Magaly Medina no pasó por alto este incidente y apuntó sus críticas contra Mario Hart, la conductora le recordó al ahora panelista del canal 4, que en su momento también protagonizó un hecho de infidelidad cuando fue pareja de Leslie Shaw. Por ello, la "Urraca" precisó que el ex chico reality no es una voz autorizada para hablar de estos temas.

"Parece que se olvidó de que le fue infiel a Leslie Shaw cuando eran novios. Hoy no es una voz autorizada como para que pueda hablar de infidelidades de otros. Yo creo que ya no es el Mario Hart que conocimos hace tiempo, pero tampoco es para que predique sobre los valores y la infidelidad", mencionó.

Infidelidad de Hart

Como se recuerda, Mario Hart y Leslie Shaw terminaron su relación a finales del 2016, tras conocer que el piloto le fue infiel con Olinda Castañeda. Luego de las especulaciones, las redes sociales se inundaron de comentarios negativos en contra de la modelo. Castañeda no soportó más y decidió contar su verdad sobre el encuentro con el piloto.

"Dices que te mueres y estás sufriendo, pero, cuando intentaste 'picotear', te olvidaste por completo. No me hagas quedar como una cualquiera, ponte los pantalones. Sal y cuenta la verdad. Él se lucía como un chico soltero", afirmó.

Ante esa situación, el ex chico reality aceptó su equivocación, resaltando no solo le falló a la cantante de "La Faldita", sino también a la familia de ella.

"Me toca reconocer y asumir mi error, de repente el error más grande vida, le fallé a la persona que amo y no solo a ella, sino también a su familia, que le tengo un gran cariño, que siempre me trataron bien, me recibieron bien, siempre dijimos los dos que lo básico en una relación es la confianza", manifestó.

Pese a dicho antecedente, Mario Hart se atrevió a comentar acerca de las declaraciones que dio Jossmery Toledo sobre su relación con el futbolista Paolo Hurtado, desatando controversiales opiniones en los diferentes programas de televisión.