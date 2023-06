"La casa de los famosos": Nicola Porcella revela detalles de su primera experiencia sexual

Nicola Porcella sigue generando titulares en el reality show mexicano "La casa de los famosos" al compartir información íntima sobre su vida personal. En esta ocasión, en respuesta a las preguntas persistentes de Wendy Guevara, una influencer con quien se le ha relacionado recientemente, el conductor de Radio La Karibeña reveló detalles sobre su primera experiencia sexual.

El exconcursante del reality show, "Esto es Guerra", dejó perplejos a sus compañeros al confesar que su primera vez ocurrió cuando tenía apenas 15 años, en un club nocturno donde trabajadoras sexuales ofrecían sus servicios. Esta revelación causó sorpresa entre los presentes y generó aún más interés en torno a su vida y experiencias pasadas.

Según relató, esta experiencia tuvo lugar durante su etapa escolar, cuando él y otros cuatro compañeros peruanos decidieron visitar ese lugar.

"Fue en un lugar con un botón rojo. Fui, me senté, salieron a desfilar. (¿Era un teibol?) No, era un prostíbulo. (...) Éramos niños, teníamos 15, era nuestra primera vez de todos. Esa fue nuestra diversión por un año", contó el ex de Angie Arizaga.