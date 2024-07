¿La culpable? Janet Barboza acusa a Ana Paula Consorte por eliminación de Perú en la Copa América

03/07/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Janet Barboza vuelve a remecer la farándula nacional al no dudar en culpar a Ana Paula Consorte por la eliminación de Perú en la Copa América 2024, alegando que no le dio la tranquilidad necesaria a Paolo Guerrero para que anote goles que nos lleven a clasificar.

¿Qué hizo Ana Paula?

En una edición del programa 'América Hoy', la popular 'Rulitos' dedicó unos minutos para abordar el terrible escenario deportivo que vivía el país, que nos dejó a todos los hinchas con el corazón destrozado y con las bajas esperanzas de pasar a la siguiente fase.

Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue cuando Janet señaló que el bajo rendimiento del 'Depredador' en la cancha se debió a que su pareja realizó actividades que lo desconcentraron como el irse de vacaciones con sus hijos y lejos de él.

"Ella se va de vacaciones con los bebés chiquitos y ¿el padre no estará preocupado? ¿Cómo estarán mis hijos?, ¿Están bien resguardados? ¿Y si les pasa algo? Sobre todo, que hay preocupación, una madre sola viajando con tres hijos", comentó Barboza ante las cámaras de televisión.

"Saló a la Selección"

Pero no todo quedó ahí, ya que siguió asegurando que la modelo brasileña saló a la Selección peruana de fútbol porque considera que Guerrero es un hombre de familia y siempre está pendiente de todo lo que le sucede a sus "retoños".

"Claro, el hombre se concentra en la familia en estos momentos y se desconcentra de estar jugando porque Paolo lo que necesita ahora es tranquilidad. Por eso quizás mañana le decimos chau a la Copa América, nos saló Ana Paula Consorte, nos saló", finalizó.

¿Respaldan a Guerrero?

Otro personaje quien no duda en salir en defensa de Paolo Guerrero fue el DT de la 'Blanquirroja', Jorge Fossati. El popular 'Nonno' decidió responder a quienes vienen criticándolo por no demostrar un buen nivel de juego en los tres partidos de la Copa América y que incluso le piden no volver a convocarlo así como a su compañero de equipo, Christian Cueva.

"Paolo Guerrero y Christian Cueva están en plena vigencia", expresó Fossati en su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y muy confiado por su respuesta, dejando entrever la posibilidad de seguir contando con ellos para los siguientes encuentros de las Eliminatorias.

