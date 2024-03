¿La despidió? Magaly Medina toma decisión tras 'chape' de su reportera con Julián Zucchi

13/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El candente ampay que protagonizó Julián Zucchi con la reportera de Magaly Medina sigue generando polémica. Luego de las declaraciones de Yiddá Eslava, por las imágenes expuestas de su expareja, la conductora de TV se pronunció al respecto y comentó sobre cuál sería el futuro de su trabajadora.

Como era de esperarse, la afamada 'Urraca' no se quedó callada ante el escándalo que ha protagonizado su trabajadora, Priscila Mateo, con el actor argentino y habló sobre las medidas que tomaría sobre ello.

¿Qué dijo?

Magaly Medina, sin querer, está en el ojo de la tormenta por su reportera, quien fue captada besándose apasionadamente con Julián Zucchi. Por esta razón, la conductora de TV se pronunció en la última edición de su espacio de espectáculos y aclaró que 'su programa es primero y se respeta'.

"Resulta que una de nuestras reporteras se ha convertido en noticia y eso en el mundo de la televisión, los reporteros están detrás de la noticia pero cuando se convierte en noticia puede pasar porque siempre están siguiendo la noticia. Siempre hay que mantener una distancia respetable, pero generalmente los reporteros se hacen amigos de mucha gente porque de esa manera obtiene información", dijo inicialmente.

Además, la 'Urraca' aclaró que no permite cosas que generen conflicto dentro del entorno laboral. "Me están preguntando si van a despedir a la reportera, acá no tengo pelos en la lengua y voy a responder porque acá tenemos nuestras discrepancias, pero también nos movemos con reglas éticas, nada que cree conflicto. Yo lo tolero. El programa es primero y se respeta ", agregó.

¿Despidió a su reportera?

Sin embargo, Magaly aclaró que mientras su reportera no genere polémica por un mal comportamiento, no la despedirá y aclaró que la joven y Julián Zucchi están solteros.

"El que tomó la iniciativa fue Julián Zucchi y ella recién le acepta una salida, a cenar, la primera semana de febrero. El reportaje se hace el 24 de febrero (24 de enero, dice la fecha de grabación), pero el primer contacto con él, para contactar la entrevista, no lo hace mi reportera, lo hace la asistenta de producción que conoce a Julián y Yiddá", dijo.

Como se mencionó, el ampay de Julián Zucchi con la reportera de Magaly Medina trajo tremenda cola. Sin embargo, la conductora aseguró que no tomará medidas en contra de su trabajadora, debido a que no ha hecho algo indebido, pues ambos se encuentran solteros.