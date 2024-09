La Uchulú llora al hablar de su madre antes de su cirugía de reasignación de sexo: "Sé que no estás de acuerdo"

La Uchulú conmovió a sus seguidores al llorar al hablar del apoyo incondicional de su madre antes de su operación de reasignación de sexo en Tailandia. A través de sus redes sociales, la influencer expresó su gratitud y sensibilidad por contar con ella en este momento crucial, reconociendo que su amor ha sido clave para enfrentar este reto.

A través de sus historias de Instagram, La Uchulú compartió los detalles de su viaje a Tailandia y la cirugía que cambiará su vida. Al ser una operación compleja, decidió ir acompañada de su madre, quien estará a su lado para cuidarla en el postoperatorio. La influencer se mostró muy emocionada y agradecida por el apoyo de su mamá, pese a que no estaba completamente de acuerdo con su decisión.

"Gracias mamita hermosa, sin ti, no estaría tranquila ni preparada para este gran paso en mi vida... Te amo infinitamente, sé que andas angustiada y preocupada, pero sé que todo va a salir bien. Sé que no estás de acuerdo con esta decisión, pero qué lindo poder tener tu apoyo, tu amor y tus cuidados... Te debo la vida entera madre mía", expresó 'La Uchulú' en su cuenta de Instagram.

En la publicación, se puede ver a su madre descansando antes del día de la operación, lo que generó una ola de comentarios de apoyo de sus seguidores.

La cercanía y el apoyo de su madre tocaron el corazón de La Uchulú, quien se mostró visiblemente conmovida en sus redes sociales. En un video, no pudo contener las lágrimas al hablar sobre el papel de su mamá en este proceso tan importante.

Agradeció profundamente el respaldo que ha recibido no solo de su madre, sino también de todos sus seguidores, quienes han estado pendientes de su bienestar desde el anuncio de su operación.

"No pude evitar llorar porque me siento muy sensible. Tener a mi mamá aquí conmigo es un alivio inmenso. Gracias a todos los que me han enviado mensajes de ánimo y buenos deseos. Este es un paso muy grande en mi vida y tener el apoyo de quienes me quieren hace que sea mucho más llevadero", declaró la artista entre lágrimas.