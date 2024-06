Laszlo Kovacs culpa al gobierno de Boluarte por derrota ante Canadá: "Todo lo que tocan, lo cag***"

27/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Laszlo Kovacs vuelve a sorprender a todos al no dudar en asegurar que el gobierno de Dina Boluarte tiene la culpa por la derrota de la Selección peruana de fútbol ante Canadá, en la segunda fecha del Grupo A de la Copa América.

Impactante mensaje

A través de sus redes sociales, el actor peruano conocido por su personaje de 'Tito' en la serie de 'Al Fondo Hay Sitio' decidió expresar su malestar y fastidio por los resultados negativos que tiene la 'Bicolor' en los recientes encuentros deportivos.

Sin embargo, lo que dejó en shock a sus seguidores fue que culpó directamente al gobierno por el altercado verbal que tuvo el canciller peruano Javier González-Olaechea con el embajador canadiense Louis Marcotte.

"Eso pasa por faltarle el respeto al embajador de Canadá en su propia residencia y el día de su aniversario. Todo lo que toca este gobierno, lo cag*. Pero caerá. Lozano caerá", expresó en un inicio en su cuenta de X.

¿Culpó a Dina Boluarte?

Pero no todo quedó ahí, ya que también resaltó que la culpa de la derrota del equipo de Fossati la tendrían otros personajes del ámbito político desde el Congreso de la República hasta el burgomaestre de Lima.

"Dina, sus ministros, Keiko, Fuji, el kongrezoo, petipan, Porky, etc. Todos caerán. El Perú sobrevivirá", escribió Laszlo Kovacs, generando gran polémica y controversia.

Actor Laszlo Kovacs culpa al gobierno por la derrota de Perú ante Canadá en la Copa América 2024.

Kovacs contra Dina Boluarte

Esta no sería la primera vez que el actor peruano explota contra la jefa de Estado, ya que en marzo del presente año la cuestionó por no ser "transparente" con el caso Rolex porque no dio más detalles sobre cómo llegaron a sus manos.

"Al final todos esos que buscan poder, son unos vulgares ladrones, seducidos por objetos lujosos y el deseo de poseer lo que nunca tuvieron ni podrán obtener de manera correcta y que olvidan nunca podrán llevarse más allá de la tumba", escribió el popular 'Tito' de la serie 'AFHS'.

El actor recalcó que esperaba mucho más que una simple defensa en su mensaje de la Nación, ya que todos los peruanos necesitan más explicaciones y no "una actitud frívola".

"¿Tan difícil era explicarnos la procedencia de los relojes? Era la única explicación que esperábamos. No merecemos ser representados por alguien tan frívola. Somos un país pobre y lo suyo es un insulto", señaló.

De esta manera, el actor Laszlo Kovacs hizo sentir su molestia y culpó al gobierno de Dina Boluarte y diferentes personajes políticos del país por la derrota de la Selección peruana ante Canadá, en la segunda fecha del Grupo A de la Copa América 2024.