¡Explotó! Laszlo Kovacs contra Dina Boluarte por caso Rolex: "Somos un país pobre y lo suyo es un insulto"

El actor Laszlo Kovacs no dudó en arremeter y cuestionar a la presidenta de la República Dina Boluarte por no ser "transparente" y dar a conocer el origen de sus relojes Rolex que se incautaron en el interior de su vivienda en Surquillo.

Representantes del Ministerio Público y personal policial de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) llegaron la noche del viernes 29 de marzo hasta el domicilio de la mandataria Boluarte con el propósito de la investigación que se le inició por presunto enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, la Fiscalía señaló que la mandataria no entregó los costosos relojes Rolex a pesar de que se le requirió, tras causar gran polémica en el ámbito político hasta el punto de que varias bancadas del Parlamento soliciten su vacancia.

Tras el allanamiento, Dina Boluarte decidió lanzar un mensaje a la Nación señalando que "es una mujer honesta" y continuará en el mandato hasta el 2026, en el marco de las investigaciones en su contra por el caso Rolex. Asimismo, pidió a la población tener confianza en ella, debido a que como madre de familia "se esfuerza y trabaja día a día".

"Esta primera presidenta en los 200 años de República no se rinde frente a este ataque sistemático y respetuosa de autonomía de las instituciones estaré asistiendo cuanto antes ante la Fiscalía a esclarecer el hecho sobre los relojes. Siempre he dicho que soy una mujer honesta, entré a Palacio de Gobierno y así me retiraré en el año 2026", dijo Boluarte.