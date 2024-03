¡Le advierte! Ana Paula Consorte lanza fuerte indirecta a Paolo Guerrero: "No, calladita no estoy más guapa"

Ana Paula Consorte sigue en el ojo de la tormenta por su relación con Paolo Guerrero. Desde la polémica que protagonizo tras su llegada a Perú, la brasileña ha compartido una serie de publicaciones, en redes sociales, que probarían que la pareja estaría atravesando una crisis. Esta vez, mandó una indirecta que estaría dirigida hacia el afamado 'Depredador'.

Como se recuerda, muchos han criticado a la modelo por dejar a Paolo Guerrero en Perú y regresarse a Brasil, pues consideraron que debió acompañarlo a Trujillo, para demostrarle su respaldo, tras firmar contrato con la UCV.

Desde que regresó a su país de origen, Ana Paula Consorte no ha mostrado señales de regresar a Perú e incluso anunció que retomará sus clases en Río de Janeiro. Esta vez, la garota compartió un curioso mensaje que llamó la atención de todos sus seguidores.

"No, calladita no estás más guapa. tú eres preciosa cuando luchas, cuando peleas por lo tuyo, cuando no te callas y tus palabras muerden, cuando abres la boca y arde a tu alrededor", se lee al inicio de la reflexión.

Además, resaltó la importancia de no callar lo que sentimos. Estas palabras podrían estar relacionadas a la situación que está atravesando su relación con Paolo Guerrero.

"No, calladita no estas más guapa, sino un poco más muerta y si algo sé sobre ti es que no he visto a nadie jamás con tantas de vivir. Gritando".