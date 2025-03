¿Luciana Fuster embarazada de Juan Morelli? Modelo sorprende con INESPERADO mensaje

Luciana Fuster sorprendió a sus seguidores tras confesar que ha tenido "antojos", desencadenando las especulaciones de que estaría embarazada de su pareja Juan Morelli. Por ello, la modelo no dudó lanzar un mensaje que aclare la situación.

La Miss Grand International 2023, Luciana Fuster, trata de mantenerse activa en sus redes sociales compartiendo cada una de sus actividades en el mundo del modelaje, así como al lado de su actual pareja, el colombiano Juan Morelli, una relación que causó gran revuelo en la farándula nacional, debido a que muchos la cuestionaron por no esperar un tiempo prudente para olvidar a su expareja Patricio Parodi.

Sin embargo, la modelo peruana dejó desconcertados a sus fanáticos tras publicar en su historia de Instagram que "tenía antojo de hotdog" mientras cocinaba, el martes 4 de marzo. Ello desencadenó los rumores de que Luciana estaría en la espera de su primer bebé.

"Bebé en camino", "Baby Lu en camino", expresaron algunos fans en sus redes sociales. Por lo cual, la exintegrante de 'Esto es Guerra' no dudó en salir al frente y con un video desmentir rotundamente las especulaciones de un embarazo.

"No puede ser que ayer por escribir 'tenía antojo de hot dog' y no 'me provocó hot dog', ya especularon que estoy embarazada... No amigos, no lo estoy", escribió Fuster mientras sostenía su barriga y descartaba ser madre por el momento.