Lenin Tamayo, un destacado artista peruano, ha hecho historia en su carrera al debutar en Corea del Sur, presentando su música en quechua. Este evento resalta su talento y versatilidad, y marca un momento significativo para la representación cultural peruana a nivel internacional.

Con su fusión de géneros y la celebración de sus raíces, Lenin Tamayo abre un nuevo camino para el Q'pop, mostrando la riqueza de la música andina. Su actuación en el programa SIMPLY K-POP CON-TOUR del canal ARIRANG KOREA ha sido aclamada por el público y la crítica, dejando una huella en la escena musical global.

Durante su presentación, Lenin compartió su emoción y nerviosismo ante el público que lo recibía. Este joven artista no solo ha ganado el reconocimiento de la audiencia, sino que también ha sido destacado como un "artista visionario" por la revista Rolling Stone para 2024.

En su entrevista, habló sobre la influencia del k-pop en su vida y en su propuesta musical, afirmando: "Para mí es un refugio en el cual encontré una razón para hacer música, y por eso está el Q'pop presente".

Además, el cantante peruano tuvo la oportunidad de entablar una conexión especial con el presentador del programa, quien reveló ser fan de su trabajo. Para sorprender a la audiencia, Lenin interpretó brevemente 'Boy With Luv', un éxito del aclamado grupo BTS, lo que le valió el cariño del público.

A medida que se preparaba para su actuación, explicó la esencia del Q'pop: "Es un género musical en el que me inspiré en el k-pop y el quechua, lo que me permite abrazar mi cultura y raíces".

El debut de Lenin en Corea del Sur ha provocado una ola de reacciones positivas en las redes sociales. Sus fans no han tardado en celebrar este logro, destacando su dedicación y talento.

"No sabes lo que esto significa para quienes venimos de familias quechua-hablantes", expresó uno de sus seguidores, mientras que otros comentaron: "Te admiro mucho, gracias por tu arte" y "Amo a este chico porque no solo se lo toma en serio, también tiene un precioso color de voz que me recuerda mucho a Taemin (SHINee)".