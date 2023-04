Leonard León dispara contra Magaly Medina y menosprecia su programa: "No es cultura"

21/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante de cumbia, Leonard León, ha respondido de manera contundente a los comentarios que la periodista Magaly Medina hizo en su programa de espectáculos, sobre la deuda de pensión alimentaria que mantiene con Karla Tarazona. Además, Leonard criticó el contenido que difunde la 'Urraca' en su programa "Magaly TV, la firme" y minimizó los comentarios que ella hizo en su contra.

En su programa, Magaly Medina recordó el esfuerzo que hicieron Christian Domínguez y la locutora de radio por mantener a sus hijos durante la pandemia, mientras que el cumbiambero no hizo lo mismo y solo se limitó a decir que no tenía trabajo y no sabía de dónde sacar dinero.

La popular urraca también recordó que Karla Tarazona vendía alcohol durante la pandemia para sostener a sus hijos, mientras que León no hizo nada similar.

Ante estas palabras, el interprete de "Mi dulce muñequita" se defendió de los ataques que ha recibido por parte de la urraca y le envió una contundente respuesta en la que criticó su programa y minimizó sus comentarios.

Leonard León critica a Magaly Medina y su programa de TV

Tras las fuertes críticas que Leonard León recibió de parte de Magaly Medina, el cumbiambero decidió dar la cara en redes sociales, donde emitió un largo comunicado respondiendo a la urraca. El exintegrante del Grupo 5 utilizó su cuenta de Instagram para atacar a la pelorroja y minimizar su programa.

"Como siempre, esta bocona y su programa de pacotilla desinforma al público y habla lo que le conviene. Yo no necesito tener una cámara a mi lado para demostrar lo que hice en pandemia, eso lo hacen los figuretis hambrientos", empezó diciendo en su comunicado.

El cumbiambero también agregó que no está de acuerdo con la emisión del programa "Magaly TV la firme" pues no lo considera un aporte necesario para la sociedad. "Voy a repetir lo que siempre dices cuando te dicen algo que es verdad y no te gusta. Me zurro en tu opinión. Yo también puedo compararte con los grandes profesionales del periodismo que tienes en el canal, a los que no les llegas ni a los talones. Tu programa no es cultura" expresó.

Leonard León afirma que las madres "solo esperan dinero del ex"

El cantante de Leonard León respondió vía Twitter a la denuncia de su expareja Karla tarazona, quién le viene exigiendo hace varios años pagar la pensión de 78,000 soles qué le debe a los hijos de ambos.

"Las mujeres que me dicen sinvergüenza, ¿son mujeres que están esperando solamente el dinero del ex? (...) Hay excelentes profesionales mujeres, pero hay mujeres que solamente están esperando el dinero del ex, sin hacer nada", dijo.